Ok gibi bariyerlere saplandı! Hız göstergesi 140'da takılı kalan aracın halini gören "Mucize kurtuluş" yorumunu yapıyor İstanbul Tuzla'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bariyere saplandı. Otomobilde sıkışan bir kişi yaralandı. Hız göstergesi 140'da takılı kalan aracın halini görenler "Mucize kurtuluş" yorumunu yapmaktan kendini alamadı. Saat 13.30 sıralarında Tuzla, Orhanlı TEM Bağlantı Yolu'nda meydana gelen kazada 34 CPE 432 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bariyerlere saplandı. Kazada otomobil içerisindeki Melisa Çetiner Aksu araç içerisinde sıkışarak yaralandı. HAYATİ TEHLİKESİ YOK İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Aksu'yu ambulansla hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle trafikte kısa süreli yoğunluk yaşandı. HIZ GÖSTERGESİ 140 Kazaya karışan aracın çekiciyle kaldırılmasıyla trafik normale döndü. Yapılan incelemelerde otomobile ait hız göstergesinin 140 olduğu görüldü. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. Kaza yerinden kareler; Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa Orhanlı Tuzla 3. Sayfa Güncel Haberler

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