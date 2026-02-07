TÜVTÜRK'te polis memurunun öldürülmesiyle ilgili olarak müfettiş görevlendirildi.

TÜVTÜRK istasyonundaki kavgada polis memuru Melih Okan Keskin'in öldürülmesine ilişkin polis başmüfettişi görevlendirildi.

POLİS MEMURU, TÜVTÜRK'TE TEKME TOKAT DÖVÜLDÜ

Olay, 2 Şubat'ta Yenimahalle ilçesindeki araç muayene istasyonunda meydana geldi. İddialara göre, polis memuru Melih Okan Keskin'e (44), aracının park lambası çalışmadığı için muayeneden geçemeyeceği söylendi. Otomobilini kontrol eden Keskin ise böyle bir arıza ile karşılaşmadığını belirtti. Aracı tekrar muayeneye alamayacaklarını belirten çalışanlar ile Keskin arasında tartışma çıktı. Tartışmanın bir grup tarafından darbedilen Keskin, rahatsızlanarak kendi çabasıyla hastaneye gitti.

HAYATINI KAYBETTİ

İlk muayenenin ardından başka bir hastaneye sevk edilen Keskin'in beyninde kayma ve kanama olduğu tespit edildi. Ameliyatın ardından tekrar fenalaşan Keskin yoğun bakım servisindeki müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 5 Şubat'ta hayatını kaybetti. Keskin'in naaşı Ankara Emniyet Müdürlüğündeki törenin ardından kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

EMNİYET, MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRDİ

Olaya ilişkin iki kişi tutuklanırken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan da açıklama geldi. Bakan Yerlikaya, polis başmüfettişinin görevlendirildiğini açıkladı. Yerlikaya açıklamasında, "Polis Memurumuz Melih Okan Keskin'e Allah'tan rahmet, yakınlarına ve tüm teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Bu üzücü olayla ilgili olarak Polis Başmüfettişi görevlendirilmiştir." dedi.