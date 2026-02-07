Haberler

TÜVTÜRK'te polis memurunun öldürülmesiyle ilgili olarak müfettiş görevlendirildi

Güncelleme:
Ankara'da TÜVTÜRK istasyonunda çıkan kavgada polis memuru Melih Okan Keskin'in öldürülmesiyle ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan açıklama geldi. Bakan Yerlikaya, olaya ilişkin polis başmüfettişinin görevlendirildiğini açıkladı.

  • Polis memuru Melih Okan Keskin, 2 Şubat'ta Yenimahalle'deki TÜVTÜRK istasyonunda tartışma sonrası darp edildi ve 5 Şubat'ta hayatını kaybetti.
  • Polis memurunun ölümüyle ilgili olarak polis başmüfettişi görevlendirildi.
  • Olayla ilgili iki kişi tutuklandı.

TÜVTÜRK istasyonundaki kavgada polis memuru Melih Okan Keskin'in öldürülmesine ilişkin polis başmüfettişi görevlendirildi.

POLİS MEMURU, TÜVTÜRK'TE TEKME TOKAT DÖVÜLDÜ

Olay, 2 Şubat'ta Yenimahalle ilçesindeki araç muayene istasyonunda meydana geldi. İddialara göre, polis memuru Melih Okan Keskin'e (44), aracının park lambası çalışmadığı için muayeneden geçemeyeceği söylendi. Otomobilini kontrol eden Keskin ise böyle bir arıza ile karşılaşmadığını belirtti. Aracı tekrar muayeneye alamayacaklarını belirten çalışanlar ile Keskin arasında tartışma çıktı. Tartışmanın bir grup tarafından darbedilen Keskin, rahatsızlanarak kendi çabasıyla hastaneye gitti.

HAYATINI KAYBETTİ

İlk muayenenin ardından başka bir hastaneye sevk edilen Keskin'in beyninde kayma ve kanama olduğu tespit edildi. Ameliyatın ardından tekrar fenalaşan Keskin yoğun bakım servisindeki müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 5 Şubat'ta hayatını kaybetti. Keskin'in naaşı Ankara Emniyet Müdürlüğündeki törenin ardından kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

EMNİYET, MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRDİ

Olaya ilişkin iki kişi tutuklanırken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan da açıklama geldi. Bakan Yerlikaya, polis başmüfettişinin görevlendirildiğini açıkladı. Yerlikaya açıklamasında, "Polis Memurumuz Melih Okan Keskin'e Allah'tan rahmet, yakınlarına ve tüm teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Bu üzücü olayla ilgili olarak Polis Başmüfettişi görevlendirilmiştir." dedi.

Kaynak: Haberler.com / Turan Yiğittekin - 3. Sayfa
Haberler.com
500

Yorumlar (8)

Haber Yorumlarıy4hb68k6fq:

burayı derhal mühürlenmesi gerek

Yorum Beğen215
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıFaili meçhul:

hadi lan oradan mü fed diş görevlendirmiş polisin silah kullanma yetkisini ver önce komik

Yorum Beğen100
Yorum Beğenme26
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıahmet-yazanoglu:

SAYIN BAKANIN NEYİ BEKLİYORSUNUZ TR GENELİNDE HEPSİ KAPATIN OTO EXPERLERLE ANLAŞIN BU CEZA BUNLARA YETERLİ OLACAK VATANDAŞI BIKTIRDILAR ZAM YAPARAK YOK POLİS SE SALDIRIRLAR YOK VATANDAŞA TÜ VİK KAPATIN GİTSİN

Yorum Beğen81
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAyhan erdem:

Orası muhurlenmese adalet zenginden yana olduğunu tescillenmiş olur

Yorum Beğen35
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

dedim ya HANİ TÜRKÜ VAR YA DAMIMIZA DAMIZA KAR YAĞDI diye işte o istasyon ve çalışanları bu türküyü söyler artık

Yorum Beğen29
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla

