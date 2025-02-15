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Tuvalet penceresini kırıp girdikleri iş yerinde ne var ne yok çaldılar

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Esenyurt'ta bir iş yerinin tuvalet penceresini kırarak içeri giren hırsızlar, 250 bin lira değerinde eşya çaldı. Bağladıkları halatla monitör veya bilgisayar kasasını yukarıda bekleyen arkadaşları aracılığıyla çalan şüpheliler yine tuvalet penceresinden kaçtı.

İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Süleymaniye Mahallesi Ispartakule Caddesi 728'inci Sokak'ta bulunan Ömer Ayaz'a ait bir iş yerinde akılalmaz bir hırsızlık olayı yaşandı. İş yerinin tuvalet penceresinin camını kıran hırsızlar ofis bölümüne çıktı.

TUVALET CAMINDAN GİRİP ÇALDILAR

Hırsızlar ofiste bulunan bilgisayar, kasa, değerli cihaz, takım ve bakır malzemeleri çaldı. Bağladıkları halatla monitör veya bilgisayar kasasını yukarıda bekleyen arkadaşları aracılığıyla çalan şüpheliler, aynı şekilde tuvalet penceresinden çıktı.

"250 BİN LİRA ZARARIMIZ VAR"

İş yeri sahibi Ömer Ayaz, "Yüzlerine kapüşon gibi bir şey takmışlar. Ama eşkalleri net görünüyor. 2 kişi içeri giriyor, 2 kişi de dışarda bekliyor. Toplamda 4 kişi yapıyorlar bu işi. Hesapladığımız zaman 230-250 bin bandında bir zararımız var" dedi. İş yerindeki güvenlik kamera kayıtlarını polise ileten Ayaz, şüphelilerin yakalanmasını ve malzemelerinin kendisine teslim edilmesini beklediğini söyledi.

ŞÜPHELİLERDEN BİRİ YAKALANDI

Polis ekipleri, olay yerindeki araştırmalarının ardından geniş çaplı inceleme başlattı. Yapılan incelemelerde, kaçan şüphelilerin kimliği belirlendi. Şüphelilerden Fırat Baş, yapılan operasyonla yakalanırken polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kaçan diğer şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor.

Tuvalet penceresini kırıp girdikleri iş yerinde ne var ne yok çaldılar
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Çağla Taşçı - 3.Sayfa
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