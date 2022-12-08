Bir garip olay! Tuvalet ihtiyacı için ormana giden kadın kilometrelerce uzaklıkta bulundu 3. Sayfa Haberleri Karabük'ün Eskipazar ilçesinde çalışan oğlunun yanından tuvalet ihtiyacını karşılamak için ayrılıp ormanlık alanda kaybolan yaşlı kadın jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri tarafından bulundu. Yaşlı kadının kaybolduğu konumdan 4 kilometre ötede bulunması ise dikkat çekti. Karabük'te Şerife T. (69) isimli yaşlı kadın, yenilenebilir enerji işiyle ilgilenen oğlunun yanından tuvalet ihtiyacını karşılamak için ayrıldı. EKİPLER TEYAKKUZA GEÇTİ Bir süre sonra kendisinden haber alınamayan yaşlı kadının oğlu, arkadaşlarıyla annesini aramaya başlarken jandarma, AFAD ve UMKE ekiplerinden yardım istedi. 4 KİLOMETRE UZAKLIKTA BULUNDU Olay yerine sevk edilen ekiplerin 4 saatlik arama çalışmasının ardından yaşlı kadını yaklaşık 4 kilometrelik uzaklıkta yer alan kum ocağı mevkiinde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde kadının sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi Jandarma Karabük AFAD 3. Sayfa Güncel Haberler

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