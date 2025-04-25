Yenidoğan davasında tutuklu sanık hakime böyle yalvardı: Ev hapsine bile razıyım

Kamuoyunda " Yenidoğan Çetesi" davası olarak bilinen ve bebek hastaları önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 29'u tutuklu 58 sanığın yargılandığı davanın 4'üncü duruşmasında tanıkların dinlenmesine devam ediliyor. Bakırköy Adalet Sarayı'ndaki 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden davada duruşma sanıkların kimlik tespitiyle saat 10.30 sıralarında başladı.

"EV HAPSİNE BİLE RAZIYIM"

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Senanur Ünlü, "Yeni doğum yaptım. 5 aydır tutukluyum. Bana örgüt üyesi diyorlar ama ben örgütün ne olduğunu burada öğrendim. Para aklıyorlar denildi ama benim evim bile kira. 1.5 yaşında çocuğum var. Ben nasıl böyle bir şey yaparım. Benim sütüm bile kesilmedi. Ben başka bir anneye bu acıyı nasıl çektiririm. Beraatımı istiyorum. Ev hapsine bile razıyım yeter ki çocuğum yanımda olsun" dedi.

TUTUKLULUKLARININ DEVAMI TALEP EDİLDİ

Duruşmada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili ve Sosyal Güvenlik Kurumu vekilleri tanıkların kurum aleyhine olan beyanları mahkeme tarafından kabul edilmedi. Savcı tutuklu sanıkların tutukluğunun devamını talep etti.

"OPARA BEBEK YAŞASIN DİYE İLAÇ VERDİM"

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya saat 12.35'te 45 dakika ara verildi. Duruşma saat 14.00'te yeniden başladı.

Hakan Doğukan Taşçı ise "11 hastaneden sorumlu olduğum söyleniyor ancak bu 11 hastaneyle tek bir irtibatım dahi yok. Ben bu koordinasyonu nasıl sağladım o zaman. Birinci hastanesinde sorumlu doktordum ama orada da, başka birisinin adı geçiyor sorumlu doktor olarak. Opara bebekle ilgili de şunu belirteyim. Savcılıkta bana, 'Bebeğin öldüğünü nasıl anlamazsın' diye sordular başka hiçbir şey sormadılar ama bilirkişi raporu yanlış yazılmış. Opara bebek için yaşasın diye ilaç verdim vermeseydim bu sefer de vermediğim için tutuklanacaktım." dedi.

"MESELE HASTANIN ÖLDÜĞÜNÜ FARK ETMEMELERİ"

Tanık Yaren Sena ise, Opara bebek ile ilgili "Bebek sağdır dedi ama kabul etmiyorum. Mesele hastanın öldüğünü fark etmemeleri. Saatler geçmişti. Ona 'Sen nasıl fark etmedin öldüğünü' dedim bana 'E ben sana dedim'. dedi. Ben bebeğe kalp masajı yaptığını ilk defa dün o burada dediği zaman öğrendim. Bana deseydi zaten ben kalbinin durduğunu anlar 'Kalp masajı yap' derdim.1 yıldır tutukluyum ne biliyorsam anlattım. Suçum var mı evet ben bunu kabul ettim. Çöpe gidecek ilaçları sattım bunun için pişmanım; ama bunun dışında başka hiçbir suçum yok. Fırat Sarı ile hiçbir bağım yok." dedi.

"CEZAEVİNDE BİZİ ÖLDÜRMEYE ÇALIŞIYORLARDI"

Tutuklu sanık Hüseyin Günerhan ise, "Ben olaydan aylar önce hastaneden ayrılmıştım. Kaya bebek öldüğünde ben hastanede çalışmıyordum. İnsanlar bizden nefret ediyor. Cezaevinde bizi öldürmeye çalışıyorlardı. En beter katil biz olduk. Siz de hakkınızı helal edin belki bir daha görüşemeyiz. Daha fazla kendime eziyet etmek istemiyorum ben çok yoruldum. Adalet bekliyorum" dedi.

"100 BİN HASTANEDEN. 25 BİN FIRAT SARI'DAN ALIYORDUM"

Tutuklu sanık Mehmet Gürül savunmasında "Ben Fırat Sarı'dan maaş alıyorum diye tutuklandım. Benim suçum yok ki 100 bin hastaneden 25 bin Fırat Sarı'dan alıyordum. Bunu da hastane yönetimi karar verdi. Benim bir suçum yok. Bana örgüt üyesi diyorlar ama bunu kabul etmiyorum. Hastane yönetimi beni Fırat Sarı'ya şikayet etti" dedi.

"HİÇBİR ÖRGÜTE ÜYE OLMADIM, MENFAAT SAĞLAMADIM"

Tutuklu sanık Murat Mantuş ise savunmasında "Öncelikle devlet terbiyesiyle büyüdüm. Benimle ilgili tebligat gelir gelmez hemen yurt dışından ülkeye geldim. Kaçma şüphem yoktur. Ayrıca ek olarak, burada her ne kadar dolandırıcılık suçundan tutuklanmış olsam da örgüt üyesi ve kazara ölüme sebep olmak suçundan da soruşturma altındayım. Benim ömrüm örgütlerle mücadele etmekle geçti. Hiçbir örgüte üye olmadım hiçbir menfaat sağlamadım" dedi.

"KAYA BEBEĞİN ÖLÜMÜNÜ ÜZERİME YIKMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Tutuklu sanık Rıza Keykubat savunmasında, "Tanık hemşireler yalan beyanda bulundu. Kaya bebeğin ölümünü benim üzerime yıkmak istiyorlar. Mahkeme heyetini yanıltmaya çalışıyorlar. Tüm orderların Şeyhmus Çelik üzerine olduğu iddianamede yer alıyor. Ancak tanıklar benim adımı verdi. Yalan beyanlarla 9 aydır tutukluyum. Beraatımı talep ediyorum" dedi.

SANIK YAKINLARI ARASINDA TARTIŞMA

Tutuklu sanık Tuğçe Toptemel ise, "Hakan Doğukan Taşçı'nın beyanlarını kabul etmiyorum. Opara bebeğin yaşadıkları tapelerde kayıtlı zaten. İhmal olarak hemşirelerden sadece ben tutukluyum ama neyin ihmali bu bilmiyorum" dedi. Toptemel'in sözleri sonrası Doğukan Taşçı'nın yakını olduğu öne sürülen bir izleyici 'Sen bilirsin' dedi. Bunun üzerine Toptemel'in annesiyle Taşçı'nın yakını arasında sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından sanık yakınları duruşma salonundan çıkarıldı.