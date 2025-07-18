Tutuklu eski Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık için Adli Tıp'tan karar

Tutuklu eski Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık için Adli Tıp'tan karar
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Lenfoma şüphesiyle ameliyat olan tutuklu eski Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'a ilişkin Adli Tıp Kurumu tüm sağlık kontrollerinin ve tetkiklerinin yeniden yapılması gerektiğine karar verdi.

Adli Tıp, tutuklu bulunan eski Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın sağlık durumuna ilişkin hazırladığı rapordatüm sağlık kontrollerinin ve tetkiklerinin yeniden yapılması gerektiğini belirtti.

Lenfoma şüphesiyle ameliyat olan tutuklu eski Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'a ilişkin Adli Tıp Kurumu, kararını verdi.

YENİDEN TETKİK KARARI

Kurum, Çalık hakkında tüm sağlık kontrolleri ve tetkiklerin tekrardan yapılması yönünde karar verdi. GelişmeyiÇalık'ın avukatı Melih Koçhan duyurdu.

AVUKATINDAN KARARA TEPKİ

Koçhan duruma "Müvekkilimiz Sayın Mehmet Murat Çalık'ın sağlık durumuna ilişkin Adli Tıp Kurumu kararı, tüm sağlık kontrolleri ve tetkiklerin tekrardan yapılması yönünde sonuçlanmıştır. Bu karar ne vicdani ne de insanidir. Takdir kamuoyunun ve yüce milletimizindir!" diyerek tepki gösterdi.

NE OLMUŞTU?

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan eski Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, sağlık durumuyla gündeme gelmişti.

Lenfoma şüphesiyle ameliyat edilen, ardından cezaevine gönderilen ve daha sonra anjiyo olan eski Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, geçtiğimiz gün sağlık durumuna ilişkin nihai değerlendirme yapılması için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmişti.

Çalık, sabah saatlerinde jandarma eşliğinde cezaevi aracıyla Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Çalık, buradaki işlemlerinin ardından tekrar cezaevi aracına bindirilerek Adli Tıp Kurumu'ndan ayrılmıştı.

Kaynak: Haberler.com / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
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