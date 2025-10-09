Tutuklanan Cehennem Necati'den ilk görüntü

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, organize suç örgütünün kurucusu ve yöneticisi olduğu iddia edilen Coşkun Necati Arabacı'nın Türkiye'ye giriş yapacağı yönünde istihbari bilgiye ulaştı. Bunun üzerine 5 Ekim tarihinde gerekli güvenlik önlemleri alınarak Adnan Menderes Havalimanı'nda operasyon düzenlendi. Sırbistan'ın başkenti Belgrad'dan İzmir'e gelen Arabacı, ekiplerce gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Arabacı, adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimliğe çıkarılan Arabacı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ARABACININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Marjinal görüntüsü ile tanınan Arabacı, 5 Ekim tarihinde gözaltına alınmasının ardından 3 gün süren gözaltının ardından dün gece tutuklandı. Tutuklanan arabacının emniyete girerken ve çıkanken çekilen fotoğrafları ortaya çıktı.

İşte Necati Arabacı'nın son hali

NECATİ ARABACI KİMDİR?

Yeraltı dünyasının en tartışmalı isimlerinden Necati Arabacı, 1990'lı yıllarda Almanya'da başladığı suç kariyerini kısa sürede Avrupa çapına taşıdı. Aslen Konya'nın Beyşehir ilçesi Yeşildağ köyünden olan Arabacı, 1990'larda bar fedailiği yaparken tanıştığı yeraltı çevreleri aracılığıyla fuhuş ve uyuşturucu ticaretinde etkin rol oynamaya başladı.

HELLES ANGELS İLE TANIDILDI, KÖLN'ÜN EN GÜÇLÜ İSMİ OLDU

Arabacı'nın adı, bu dönemde Hells Angels örgütüyle anılmaya başladı. Örgüt üyeleri ve çevresindeki fedailer aracılığıyla kısa sürede Köln'ün fuhuş ve uyuşturucu piyasasında nüfuz kazandı. Köln'ün Elsdorf semtindeki Babylon, Leverkusen'deki Wiago ve Mallorca'daki genelevler dahil birçok işletmeye ortak olduğu belirlendi.

Resmiyette bir meyve-sebze toptancılığı şirketi üzerinden faaliyet gösteren Arabacı, bu şirketi paravan olarak kullanarak yasa dışı gelirini gizliyordu. 1999'dan itibaren Köln'ün kırmızı ışık bölgesinde en güçlü pezevenk grubunu kontrol ettiği, genelevlerden haraç aldığı ve nüfuzunun Ruhr Havzası'ndan Frankfurt'a kadar yayıldığı tespit edildi.

TUTUKLAMA VE HAPİS YILLARI

2002 yılında Başsavcı Jürgen Botzem yönetimindeki ekip tarafından tutuklanan Arabacı, 30 Eylül 2004'te suç örgütü kurmak, gasp, fuhuş ve insan kaçakçılığı suçlarından dokuz yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bochum Cezaevi'nde cezasını çekerken telefon görüşmeleri dinlendi ve soruşturmayı yürüten savcıyı öldürtmek için kiralık katil tuttuğu ortaya çıktı. Arabacı, 2007'de cezasının üçte birini tamamladıktan sonra Türkiye'ye sınır dışı edildi. Almanya'ya bir daha dönmemesi koşuluyla serbest bırakıldı. Bu olayların ardından savcı Botzem, psikolojik sorunlar nedeniyle görevden ayrıldı; güvenlik gerekçesiyle bir süre eşiyle birlikte yurt dışında yaşadı.

HELLS ANGELS TÜRKİYE LİDERLİĞİ VE AVRUPA ETKİSİ

Arabacı, 2010 yılında Hells Angels MC Nomads Türkiye grubunun başkanlığına getirildi. 2013 yılı sonunda Vestfalya'da on kişilik bir birim oluşturduğu ve İzmir üzerinden Avrupa'daki örgütü yönettiği iddia edildi. Basında çıkan haberlerde, Arabacı'nın "eskisinden daha güçlü" olduğu ve Avrupa'daki genelev ağını yeniden kurduğu öne sürüldü.

Kasım 2013'te Hannover'de Frank Hanebuth'un tutuklanmasının ardından, Arabacı'nın Hells Angels Avrupa liderliği için adı geçti. Kısa süre sonra, sahte Bulgar pasaportu ile Almanya'ya sık sık giriş-çıkış yaptığı belirlendi.

AVRUPA ÇAPINDA SUÇ AĞI VE UYUŞTURUCU İDDİALARI

İspanyol kaynaklarına göre, Arabacı 2013 ortalarından itibaren Avrupa çapında genelev ve fuhuş ağını genişletti. Ayrıca Güney Amerika'dan gelen eroin sevkiyatlarından büyük servet elde ettiği ve uluslararası bankalar aracılığıyla kara para akladığı iddia edildi. Alman Der Spiegel dergisi, onu "sürgündeki naip" olarak nitelendirerek, Hells Angels Türkiye kolu üzerinden Almanya'daki rakip şubelere karşı iç savaş başlattığını yazdı.

Arabacı hakkında 2015'ten bu yana Avrupa Birliği genelinde yakalama emri bulunuyor. Haziran 2018'de Türkiye'de tutuklanmasına rağmen delil yetersizliğinden aynı yıl serbest bırakıldı. 28 Temmuz 2020'de yeniden gözaltına alınan Arabacı, birkaç hafta sonra serbest kaldı. Eylül 2023'te yürütülen bir soruşturma kapsamında tekrar tutuklandı.