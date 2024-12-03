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Tutuklanan Ahmet Özer'den açıklama: Biz haklıyız, kazanacağız

Tutuklanan Ahmet Özer'den açıklama: Biz haklıyız, kazanacağız
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Tutuklanmasının ardından Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Özer açıklamasında, "Mücadele tarihi bize göstermiştir ki ne olursa olsun her zaman sonunda mutlaka hak, hukuk ve doğruluk kazanmıştır. Biz de haklıyız, kazanacağız" ifadelerini kullandı.

İstanbul'da "silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak" suçundan tutuklanmasının ardından Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Tutuklanmasının ardından ilk kez açıklama yapan Özer, Esenyurt'ta Demokrasi Nöbeti tutanları selamladığını söyledi.

"BİZ HAKILIYIZ, KAZANACAĞIZ"

Açıklamasında, "Bir siyasi operasyonla tutuklanıp Silivri Cezaevine konulmamın üstünden bir ay geçti. İçeride sizin verdiğiniz değerli oyları yere düşürmemeye, bana yüklemiş olduğunuz sorumluluğun bilinciyle halk iradesini korumaya çalışıyorum" diyen Özer, "Sizler de günlerdir Esenyurt Meydanında "Demokrasi Nöbeti" tutuyorsunuz. Bu çabanızı çok kıymetli buluyor, mücadelenizi en içten duygularımla selamlıyorum" ifadelerini kullandı.

Özer ayrıca "Mücadele tarihi bize göstermiştir ki ne olursa olsun her zaman sonunda mutlaka hak, hukuk ve doğruluk kazanmıştır. Biz de haklıyız, kazanacağız. Ve yine birlikte olacağız, birlikte yöneteceğiz" diye yazdı.

NE OLMUŞTU?

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer 30 Ekim günü sabah saatlerinde evinde gözaltına alınmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca terör örgütü PKK/KCK'nın mensup ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yürütülen soruşturmada hakkında gözaltı kararı verilen Özer'in, iletişim dinlenmesi tedbiri sonucu elde edilen konuşma dökümleri, fiziki takip tutanakları, banka hesap hareketleri ve örgüt yöneticileriyle yoğun ve süreklilik arz edecek şekilde organik bağ kurarak üzerine atılı suçu işlediği tespit edilmişti.

Özer mahkemece tutuklanmış ve Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden alınmıştı.

Kaynak: Haberler.com / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMurat Celik:

teröristler hiçbir zaman kazanamadı kazanamayacaktır

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