Tuşba'da Asansörde Mahsur Kalan 8 Kişi Kurtarıldı
Van'ın Tuşba ilçesindeki İlçe Sağlık Müdürlüğü hizmet binasında asansörde mahsur kalan 8 kişi, AFAD ekiplerinin müdahalesiyle güvenle kurtarıldı. Olayda yaralanan olmazken, asansörde kısa süreli panik yaşandı.
Van'ın Tuşba ilçesinde İlçe Sağlık Müdürlüğü hizmet binasındaki asansörde mahsur kalan 8 kişi, AFAD ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.
Edinilen bilgilere göre, olay bugün öğle saatlerinde meydana geldi. İlçe Sağlık Müdürlüğü binasında asansöre binen 8 kişi, asansörün arıza yapması sonucu içeride mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine AFAD ekipleri sevk edildi. Kısa sürede binaya ulaşan ekipler, yaptıkları çalışma sonucu asansörde mahsur kalan 8 kişiyi güvenli bir şekilde kurtardı.
Olayda yaralanan olmazken, asansörde kısa süreli panik yaşandığı öğrenildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - VAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa