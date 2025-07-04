Tuşba'da Asansörde Mahsur Kalan 8 Kişi Kurtarıldı

Tuşba'da Asansörde Mahsur Kalan 8 Kişi Kurtarıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'ın Tuşba ilçesindeki İlçe Sağlık Müdürlüğü hizmet binasında asansörde mahsur kalan 8 kişi, AFAD ekiplerinin müdahalesiyle güvenle kurtarıldı. Olayda yaralanan olmazken, asansörde kısa süreli panik yaşandı.

Van'ın Tuşba ilçesinde İlçe Sağlık Müdürlüğü hizmet binasındaki asansörde mahsur kalan 8 kişi, AFAD ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, olay bugün öğle saatlerinde meydana geldi. İlçe Sağlık Müdürlüğü binasında asansöre binen 8 kişi, asansörün arıza yapması sonucu içeride mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine AFAD ekipleri sevk edildi. Kısa sürede binaya ulaşan ekipler, yaptıkları çalışma sonucu asansörde mahsur kalan 8 kişiyi güvenli bir şekilde kurtardı.

Olayda yaralanan olmazken, asansörde kısa süreli panik yaşandığı öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Altın alırken hapse girebilirsiniz! Tebligatlar gelmeye başladı

Altın alırken hapse girebilirsiniz! Tebligatlar gelmeye başladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ödemiş Belediye Başkanı Üzümlü'den acil yardım çağrısı: Yangının şehir merkezine inmesi an meselesi

Alevlerin önünde çaresizce yardım istedi: Merkeze inmesi an meselesi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.