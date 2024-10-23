TUSAŞ tesisine saldırıya DEM Parti'den ilk açıklama: Provokasyon olduğu belli

Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki TUSAŞ tesislerine terör saldırısı düzenlendi. Canlı bomba ile gerçekleştirildiği belirtilen saldırının ardından bölgede çatışma çıktı.

TUSAŞ SALDIRISINA İLİŞKİN DEM PARTİ'DEN İLK AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada şehit ve yaralıların olduğunu belirtti. Hain saldırıya ilişkin Dem Parti'den de ilk açıklama geldi. DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, TBMM'de yaptığı açıklamada saldırının zamanlamasının manidar olduğunu belirtti.

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli

TEMELLİ: SADECE BU OLAY KAPSAMINDA BAKMAMAK LAZIM

Temelli şunları söyledi: "Çok üzgünüz. Yine insanlarımız öldü. Ölenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Bu olaya sadece bu olay kapsamında bakmamak lazım. Bu ülkede son birkaç haftadır aslında çok önemli bir tartışma sürdürülüyor. Bu tartışmaların çok büyük bir kısmı Türkiye toplumunun beklentilerine yanıt veriyor. Çünkü uzun süredir bu savaş, bu şiddet, bu ölümlerden kurtulmak isterken böyle bir olayla karşılaşıyoruz.

"ZAMANLAMASI MANİDAR, HER TARAFINDAN PROVOKASYON"

Zamanlaması manidardır. Provokasyon her tarafından belli olmaktadır. Dolayısıyla bu tür şeylere karşı ısrarla, inatla, halkın, toplumun beklentisine, barış içinde bir arada yaşama beklentisine yanıt vermek zorundayız. Geç kaldığımız her adım bu yitip giden canlara neden olmaktadır. Bu olayı bir kez daha kınıyorum."