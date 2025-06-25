TUSAŞ'tan İHA'nın Kontrollü Acil İnişi Hakkında Açıklama

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Uluslararası Anadolu Kartalı 2025 Tatbikatı kapsamında İnsansız Hava Aracının (İHA) kontrollü acil iniş yaptığını açıkladı.

TUSAŞ tarafından yapılan açıklamada, "ANKA III, Anadolu Kartalı 2025 Uluslararası Tatbikatı kapsamında bugün gerçekleştirilen test uçuşu esnasında saat 19.16'da kontrollü acil iniş gerçekleştirilmiştir. Yaşanan olayda herhangi bir can ve mal kaybı olmamış, söz konusu olayda kimse yaralanmamıştır. Uçuş güvenliği protokolleri tam zamanında devreye alınıştır. Teknik ekiplerimiz olayın tüm yönleriyle değerlendirilmesi için saha çalışmalarına ve olayın sebeplerine ilişkin incelemelere başlamıştır" ifadelerine yer verildi.

Konya Valiliğinden yapılan açıklamada da, "25 Haziran 2025 tarihinde, Uluslararası Anadolu Kartalı 2025 Tatbikatı esnasında ANKA-3 tipi İnsansız Hava Aracı (İHA), Selçuklu ilçemiz sınırlarında boş bir araziye kontrollü acil iniş yapmıştır. Tüm ilgili birimlerimizce gerekli önlemler alınmış olup, teknik inceleme devam etmektedir" denildi. - ANKARA