Türkiye'yi yasa boğan taksici cinayeti Gaddar'a konu oldu! İntikam sahnesi dikkat çekti

Sümeyye Aydoğan ve Çağatay Ulusoy'un başrolünü paylaştığı Gaddar dizisinde üşümesin diye taksisine aldığı kişi tarafından öldürülen taksici Oğuz Erge'yle ilgili bir sahneye yer verildi.

ÖLDÜRÜP CANSIZ BEDENİ ASTI

Her bölümü büyük bir merakla izlenen dizide Oğuz Erge'nin öldürüldüğü an ve katili yer aldı. Dizide Ulusoy'un oynadığı Dağhan, 2 çocuk babası taksici Rüstem Ayaz'ı acımasızca öldüren katili yakalayıp evine baskın yapıyor. "Rüstem ağabeyin selamı var" diyen Dağhan, katili camdan atıyor. Dağhan daha sonra da katilin cesedini taksicinin babasının dükkanının önüne asarak "Gözün açık gitmesin" diyor.

OĞUZ ERGE'YE NE OLMUŞTU?

İzmir Gaziemir'de 31 Ocak gecesi evli ve 2 çocuk babası Oğuz Erge, yüzünde medikal maske ve başında kapüşon bulunan Delil Aysal'ı soğukta üşümesin diye aracına aldı. Bir süre şoförü farklı adreslere yönlendiren Delil Aysal taksiden ineceğini söyledikten sonra cebinden para çıkartıyormuş gibi yaparak "Kimseye güvenmeyeceksin" diyerek Erge'ye 3 kurşun sıktı. Ardından taksiyi ve şoförün cebini karıştıran Delil Aysal, Erge'nin kulaklık ve cep telefonunu gasp edip, boş kovanları aldıktan sonra kaçtı. Cinayet anı kameraya anbean yansırken 110 saatlik görüntü incelendikten sonra yakalanan şüpheli tutuklandı.