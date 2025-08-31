Türkiye'yi sarsan cinayet! Birlikte çekildikleri görüntüler ortaya çıktı

Türkiye Boğaziçi Üniversitesi'nde Ayberk Kurtuluş'un 15 yaşındaki Hilal'i öldürüp intihar etmesini konuşurken, Ayberk Kurtuluş ve Hilal Özdemir'in birlikte çektikleri görüntüler ortaya çıktı.

Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs'te bulunan ve dışarıdan düğün organizasyonlarına açılan bir restoranda yaşanan olay gündem yarattı.

15 YAŞINDAKİ KIZI ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ

24 suç kaydı olduğu öğrenilen 20 yaşındaki Ayberk Kurtuluş, restoranda düğün organizasyonları veren şirkette çalıştığı iddia edilen 15 yaşındaki bir kız çocuğunu silahla vurarak öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.

Kamuoyunda infiale neden olan olayda iddiaya göre 15 yaşındaki Hilal Özdemir, bir süre önce sevgilisi olduğu öne sürülen Kurtuluş'tan ayrıldı ancak genç adam peşini bırakmadı.

BİRLİKTE ÇEKİLDİKLERİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Ayberk Kurtuluş ve Hilal Özdemir'in birlikte çektikleri görüntüler de ortaya çıktı.