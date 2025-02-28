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Türkiye'nin yakından takip davada mahkeme başkanı şaşırttı: Davayı bizden alın

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Depremde yıkılan ve 150 kişinin hayatını kaybettiği Palmiye Sitesi'nin müştekileri reddi hakim talebinde bulundu. Bunun üzerine hakim de "Tarafsızlığımdan şüphe duyuldu" deyip davanın kendilerinden alınmasını istedi.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde yıkılarak 150 kişinin yaşamına mal olan Palmiye Sitesi'ne ilişkin tutuklu müteahhit Ali Babaoğlu, tutuksuz jeoloji mühendisi Ömer Tarakçıoğlu ve ikinci duruşmada tutuklanan ancak kocama gerekçesiyle bir süre sonra tahliye edilen 81 yaşındaki müteahhit Hacı Mehmet Ersoy'un yargılandığı davanın üçüncü duruşmasında müştekiler, reddi hakim ve reddi heyet talebinde bulundu.

Türkiye'nin yakından takip davada mahkeme başkanı şaşırttı: Davayı bizden alın

MAHKEME BAŞKANINA "TARASIZ DEĞİL" DEDİLER

Müştekiler ve avukatları, reddi hakim taleplerinde; bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle yargılanan sanıklardan Hacı Mehmet Ersoy'un tahliyesine karar veren 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin tarafsızlığını yitirdiğini öne sürdü.

Türkiye'nin yakından takip davada mahkeme başkanı şaşırttı: Davayı bizden alın

"DAVAYİ BİZDEN ALIN" TALEBİ

Mahkeme başkanı, yazısında Ersoy'un tahliyesine ilişkin verdiği kararın usul ve yasaya aykırı olmadığını belirterek, "Sanık Hacı Mehmet Ersoy'un tahliyesi kararının usul ve yasaya aykırı olduğu, bu kararla tarafsızlığımızın şüpheye düştüğü belirtilerek hakimin/heyetin reddi talebinde bulunulmuştur. Sanık Hacı Mehmet Ersoy hakkında verilen tahliye kararında usul ve yasaya aykırılık bulunmadığı kanaatindeyim ancak çok sayıda katılan ve vekil tarafından ret isteminde bulunulduğu, bu haliyle şahsımın tarafsızlığından şüphe duyulduğu görülmekle, gelinen aşamada yargılamanın sağlıklı yürütülebilmesi adına ret istemlerinin esasına girilerek kabulünü talep ederim" ifadelerine yer verdi.

Türkiye'nin yakından takip davada mahkeme başkanı şaşırttı: Davayı bizden alın
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıHad Bildiren:

Ülkede adalet mi kaldı?

Yorum Beğen22
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Haber YorumlarıAnty-Partizan:

Kulak Memesinden Alinan Kanin Icindeki Oxygen 70 % ve Daha Dusuk Ise, Tedaviye Baslaniyor..TC Ciftligindeki Adalet Systeminin Hissedilebilinir Performance Orani ??..

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Haber Yorumlarıqxx9k5d8x8:

Demek ki hakim avanta almadı , başkası gelsin şansımızı deneyelim demişler .

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