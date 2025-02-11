'Türkiye'de turistleri taşıyan yolcu gemisi battı' iddiası asılsız çıktı

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, " Türkiye'de turistleri taşıyan yolcu gemisi battı" iddiasının asılsız olduğunu açıkladı. İddiaya konu olan görüntülerin Türkiye ile hiçbir bağlantısının bulunmadığı, görüntülerin aslında Ekim 2024'te Kongo Cumhuriyeti'ndeki Kivu Gölü'nde yaşanan bir gemi kazasına ait olduğu tespit edildi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerle ilgili, "Türkiye'de turistleri taşıyan yolcu gemisi battı" iddiası doğru değildir. İddiaya konu görüntülerin Türkiye ile herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır. Görüntülerin, Ekim 2024'te Kongo Cumhuriyeti'ndeki Kivu Gölü'nde bir geminin batma anını gösterdiği tespit edilmiştir. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz." denildi.