Kar yağışı nedeniyle İstanbul'da 9 ilçede okullar tatil edildi

İstanbul'da 9 ilçede okullar tatil edildi! Valilik'ten açıklama var
Gezi Parkı davasında 3 beraat

Gezi Parkı davasında 3 isim beraat etti
Trump saat verdi: Rehinelerin tamamı serbest bırakılmazsa kıyamet kopacak

Trump saat verdi: Bu yapılmazsa gerçekten kıyamet kopacak
'Ölümümüzden o sorumludur' paylaşımı yapan baba kanlar içinde, kızı ise ölü bulundu

Bu paylaşım sonrası eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı

"Türkiye'de turistleri taşıyan yolcu gemisi battı" iddiası asılsız çıktı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sosyal medyada yayılan, "Türkiye'de turistleri taşıyan yolcu gemisi battı" şeklinde paylaşılan görüntülerin asılsız olduğu bildirildi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, " Türkiye'de turistleri taşıyan yolcu gemisi battı" iddiasının asılsız olduğunu açıkladı. İddiaya konu olan görüntülerin Türkiye ile hiçbir bağlantısının bulunmadığı, görüntülerin aslında Ekim 2024'te Kongo Cumhuriyeti'ndeki Kivu Gölü'nde yaşanan bir gemi kazasına ait olduğu tespit edildi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerle ilgili, "Türkiye'de turistleri taşıyan yolcu gemisi battı" iddiası doğru değildir. İddiaya konu görüntülerin Türkiye ile herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır. Görüntülerin, Ekim 2024'te Kongo Cumhuriyeti'ndeki Kivu Gölü'nde bir geminin batma anını gösterdiği tespit edilmiştir. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz." denildi.

'Türkiye'de turistleri taşıyan yolcu gemisi battı' iddiası asılsız çıktı

Kaynak: Haberler.com / Abdullah Karlıdağ - 3.Sayfa
img

Özbek'ten Sancak'a yanıt geldi
img

Uzak Şehir'in Sadakat Albora'sının eski mesleği şaşırttı
img

Çılgın Sedat'a saldıran Adem Kılıçcı'nın akıbeti belli oldu
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıShef :

Bu ve bunun gibi bir sürü asılsız haberler dolaşıyor sosyal medyada. İlginç tarafı, bu haberlere inanmaya hazır bir kitle var ve hemen paylaşıyorlar.

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

isge bu sekil haber yapani skmek lazim. turizmi baltaliyor...

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul'da 9 belediyeye terör operasyonu

İstanbul'da 9 belediyeye terör operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
İntihar için çatıya çıkan babanın isteği duyanları kahretti

İntihar için çatıya çıkan babanın isteği duyanları kahretti
İkbal Gürpınar: 3 kez evlenip boşandım, Allah insanları anlamamı istedi

Üç kez evlenip boşanmasının nedenini böyle anlattı
FETÖ firarisi Hakan Şükür'e tazminat kazandıran hakimler hakkında HSK'ya ihraç talebi

FETÖ firarisi Hakan Şükür'le ilgili gündem yaratacak gelişme
3'lü toplantıya damga vuran olay! Yavaş'ın o cümlesinden sonra İmamoğlu sinirlenip dışarı çıkmış

Yavaş'ın o cümlesinden sonra İmamoğlu sinirlenip dışarı çıkmış
Araç muayene istasyonlarında artık kart komisyonu alınmayacak

Araç muayenelerinde artık o ücret alınmayacak

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.