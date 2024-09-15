'Turkish Power' diye bağırıp küfür etmişti! Uçuş öncesi krizle ilgili THY'den açıklama geldi!

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, dün icra edilen İstanbul- Londra seferi öncesi kabin ekibine hakaret eden yolcu hakkında hukuki sürecin başlatıldığını açıkladı.

KABİN MEMURLARINI ÇİLEDEN ÇIKARDI

Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Londra seferi öncesinde bir yolcu, yerinin değiştirildiğini iddia ederek kabin memurlarıyla tartışarak uçuş öncesi kriz yarattı. Agresif tavırlar sergileyip uçağın duvarlarına vurarak kabin memurlarını ve yolcuları çileden çıkaran yolcu önce 8'den 17'ye sonra da 17 numaralı koltuktan 8 numaralı koltuğa alındığını iddia etti. Ardından eşyalarını koltuğa fırlattığı anda pasaportunun zarar görmesine sinirlenen yolcu bu kez küfür etmeye başladı.

"BİZ TÜRK'ÜZ TURKİSH POWER"

Sadece erkek kabin memurlarına değil kadın kabir memurlarına da agresif tavırlar gösteren yolcu, "Biz Türk'üz, Turkish Power" şeklinde bağırdı. Daha sonra kadın kabin memuruna bakarak "Böyle adam olun abiciğim" dedi. Erkek kabin memurunun üzerine yürüyen sinirli yolcu, "Bir vur da göreyim" dedi. Memurdan hiçbir karşılık göremeyen yolcu güvenlik görevlilerinin çağrıldığını duyunca yeniden uçağın duvarlarına vurmaya başladı. Görüntülerde, sinirli yolcunun güvenlik görevlilerine "Beni tutamazsın, benim 10 tane fabrikam var, boş konuşma" dediği görüldü.

THY BASIN MÜŞAVİRİ YAHYA ÜSTÜN AÇIKLAMA YAPTI

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün yaptığı açıklamada hukuki sürecin başlatıldığını ve yolcunun kara listeye alındığını duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Üstün şu ifadeleri kullandı:

14.09.2024 tarihli TK1983 İstanbul-Londra seferinde kabin ekibi ve yolcularımıza karşı agresif tavırlar sergileyen ve sözlü hakarette bulunan yolcu uçaktan polis eşliğinde indirilmiştir. Uçağımıza maddi zarar veren B.G. isimli yolcu hakkında hukuki süreç başlatılmış olup, kural dışı yolcu listesine (kara liste) eklenmiştir.