Üye Girişi
Haberler

"Türk Escobar" lakaplı Urfi Çetinkaya cezaevinde hayatını kaybetti

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

"Türk Escobar" lakaplı uyuşturucu kaçakçısı Urfi Çetinkaya tutuklu bulunduğu cezaevinde hayatını kaybetti. Uyuşturucu madde imalatı ve ticareti suçlarından 24 yıl hapis cezası bulunan Çetinkaya, kırmızı bültenle aranırken Nisan 2023'te İstanbul Sarıyer'de yakalanmıştı. Çetinkaya'nın ölümü ile geride sırları kaldı.

Türk kamuoyunda "Türk Escobar" olarak tanınan uyuşturucu kaçakçısı Urfi Çetinkaya'nın, tutuklu bulunduğu cezaevinde hayatını kaybetti.

GEÇEN YIL TUTUKLANMIŞTI

Çetinkaya, "Teşekkül halinde uyuşturucu madde imal etmek ve nakletmek" suçlarından 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve kırmızı bültenle arandığı sırada İstanbul'da yakalanarak, 12 Nisan 2023'te tutuklanmıştı. Çetinkaya'nın ölümüyle birlikte geride sırları kaldı.

'Türk Escobar' lakaplı Urfi Çetinkaya cezaevinde hayatını kaybetti

NE OLMUŞTU?

"Türk Escobar'ı" olarak bilinen Urfi Çetinkaya'nın elebaşı olduğu organize suç örgütüne yönelik 20 Şubat'ta İstanbul, İzmir, Afyonkarahisar, Malatya, Antalya, Çanakkale, Bilecik, Muğla ve Balıkesir'de düzenlenen "Kafes-44" operasyonunda 43 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Almanya, Bulgaristan, İspanya, Moritanya, Portekiz ve Yunanistan'da 13 ton, Türkiye'de ele geçirilen 24 ton olmak üzere toplam 37 ton uyuşturucudan sorumlu oldukları tespit edilen zanlıların tanıdıklarıyla kendilerine ait gemi, ticari konteyner ve balıkçı tekneleriyle uluslararası uyuşturucu sevkiyatı yaptıkları belirlenmişti.

Soruşturma kapsamında, suç örgütüne ait toplam değeri yaklaşık 20 milyar olan 147 arsa, 56 konut, 8 apartman, 74 iş yeri, 53 lüks araç, tekne, 53 şirketteki ortaklık payları, 64 banka hesabı, 7 kiralık kasa ile çok sayıda ziynet eşyası, nakit para ve soğuk cüzdana tedbir konulmuştu. "Teşekkül halinde uyuşturucu madde imal etmek ve nakletmek" suçlarından kesinleşmiş 24 yıl hapis cezası bulunan ve kırmızı bültenle aranırken İstanbul'da yakalanan Urfi Çetinkaya ise 12 Nisan 2023'te tutuklanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığının koordinesi ve İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla İstanbul merkezli 9 ildeki operasyonda yakalanan 43 şüpheliden 23'ü tutuklanmış 20'si ise adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakılmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erdem Aksoy - 3.Sayfa

İstanbul Sarıyer 3-sayfa Yaşam Hukuk Suç

Yol tartışması kanlı bitti: Baba, oğul ve gelin av tüfeğiyle öldürüldü

Baba, oğul ve gelin öldürüldü

 Bakan Yerlikaya, Narin cinayetini soran muhabire 'sus' işareti yaptı

Yerlikaya'dan Narin cinayetini soran muhabire ilginç tepki

 Ankara - Hakkari seferini yapan uçak pistten çıkarak çamura saplandı

Ankara'dan havalanan uçak, iniş sırasında çamura saplandı
Kadın yardımcısının odasına zorla giren okul müdürü açığa alındı

Zorba müdürün bileti kesildi
500

Yorumlar (7)

Glock:

Trabzonlu değil Malatya pütürgelidir eski baronlardan bilen iyi bilir

38
17
yanıtYanıtla
Bülent Çoban Izol:

Malatyalı ürfi cetinkaya Malatya pötürgeli neden Trabzon yaziyor medya sabtirmiş her halinle

23
10
yanıtYanıtla
Zulkarneyn :

Bu Escobar'a değil daha çok Breaking Bad'deki Hector Salamanca'nın kopyası :D :D

22
1
yanıtYanıtla
Yücel AtaBir:

Eskiden cami yaptırmak istemiş senin paranla cami olmaz demişler oda çok okul yaptırdı arnavutköyde yıllarc okulda ismi yazıyordu bir kaç senedir silinmiş

17
4
yanıtYanıtla
Fahrettin Durmaz:

Yıllarca uyuşturucu işi yap 2023 te yakalan bir yıl yat öl

13
0
yanıtYanıtla
İsmail Yasin:

dünya temizlenmiş

10
1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ankara-Hakkari uçak kazasında son durum nedir? Ankara-Yüksekova uçak kazasında ölü, yaralı var mı? MAL kan grubu nedir? MAL kan grubu kimlerde var, özellikleri neler? (MAL kan grubu açılımı) Urfi Çetinkaya neden, ne zaman öldü? Urfi Çetinkaya ölüm sebebi ne? Hafta sonu hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı? İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu raporu! Soğuk cüzdan nedir, nasıl alınır? Soğuk cüzdan nasıl kullanılır, amacı nedir? Urfi Çetinkaya kimdir? Urfi Çetinkaya öldü mü? HAFTA SONU HAVA DURUMU 21-22 EYLÜL | Hafta sonu yağmur var mı? İl il hava durumu raporu! Dilan Polat'ın yengesi Nilgün Yılmaz kimdir? Nilgün Yılmaz neden tutuklandı? 20 Eylül Bursa cuma namazı saat kaçta kılınacak? Bursa cuma namazı saati! 20 Eylül Ankara cuma namazı saat kaçta kılınacak? Ankara cuma namazı saati! 20 Eylül İzmir cuma namazı saat kaçta kılınacak? İzmir cuma namazı saati!
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });