Üye Girişi
Haberler

Türk dizilerinde kadına yönelik şiddet araştırıldı: En fazla şiddet sahnesi 'Kızıl Goncalar'da

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk dizilerindeki kadına yönelik şiddet sahneleri araştırmaya konu oldu. KADEM tarafından yürütülen araştırma sonuçları, dizilerde kadına şiddete yönelik çarpıcı istatistikler ortaya koydu. Araştırma, 2023-2024 yayın sezonunda televizyon ve dijital platformlarda yayınlanan en popüler 14 diziyi ele aldı. Toplamda 3 bin 13 kadına yönelik şiddet sahnesi tespit edildi. Bölüm başına düşen kadına yönelik şiddet sahnesi en fazla olan dizi 'Kızıl Goncalar' oldu.

Türk dizileri, 170'ten fazla ülkeye ihracıyla küresel başarısını sürdürse de arka planda tartışmaya açık bir gerçekliğe sahip. Özellikle, şiddetin yaygın biçimde işlenmesi ve olumsuz alt metinlerle toplumsal etkiler yaratması dikkat çekiyor. Türkiye gazetesinde yer alan habere göre bu kapsamda, "Medyada Kadına Yönelik Şiddet ve İzleyici Farkındalığı: Yerli Diziler Üzerine İnceleme" başlıklı bir araştırma, 2023-2024 yayın sezonunda televizyon ve dijital platformlarda yayınlanan en popüler 14 diziyi masaya yatırdı.

KADEM tarafından yürütülen ve Sepetçiler Kasrı'nda düzenlenen bir basın toplantısıyla kamuoyuna açıklanan araştırma, bu dizilerde toplam 3 bin 13 kadına yönelik şiddet sahnesi tespit edildiğini ortaya koydu. Araştırmaya göre, bir bölümde dijital platform dizilerinde ortalama yedi, televizyon dizilerinde ise ortalama dokuz şiddet sahnesi yer aldı.

Türk dizilerinde kadına yönelik şiddet araştırıldı: En fazla şiddet sahnesi 'Kızıl Goncalar'da

İLK SIRADA 'KIZIL GONCALAR'

Araştırmada, TV dizileri arasında kadına yönelik şiddetin en yoğun işlendiği yapım, bölüm başına 21 şiddet sahnesiyle "Kızıl Goncalar" oldu. Bu diziyi, 20 sahneyle "İnci Taneleri" ve 17 sahneyle "Yalı Çapkını" izledi. İncelenen şiddet sahneleri türlerine göre sınıflandırıldığında, %51 ile psikolojik şiddet en yaygın görülen tür olarak öne çıktı.

Türk dizilerinde kadına yönelik şiddet araştırıldı: En fazla şiddet sahnesi 'Kızıl Goncalar'da
Kaynak: Haberler.com / Ezgi Taşlı - 3.Sayfa
Putin'in nükleer hamlesi NATO'yu harekete geçirdi! Salı günü olağanüstü toplanıyor

Putin'in tedirgin eden hamlesi, NATO'yu harekete geçirdi

 Yenidoğan Çetesi davasında 5. gün! Bebek katili örgütün liderinden ilk itiraf geldi

Bebek katili örgütün liderinden ilk itiraf geldi

 Erdoğan'ın sözleri sonrası 2025 yılı asgari ücret artışında %45 oranı konuşulmaya başlandı

Erdoğan'ın sözleri sonrası asgari ücret tahminleri yükseldi
Hulusi Akar iddiaları yalanladı, Nevşin Mengü ve Ümit Özdağ'a sert tepki gösterdi

Nevşin Mengü ve Ümit Özdağ'a sert sözler
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

Erkege siddet ne kadar... kadin erkege kan kusturup siddet yapmiyor mu???

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Hayırlı cumalar resimli cuma mesajları! En yeni, ayetli, dualı, anlamlı ve kısa Cuma mesajları CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? 22 Kasım altın fiyatları yükseldi mi? Yüksek zeka belirtisi neler, nasıl tespit edilir? Üstün zeka eğitimi nasıl olmalı? 21 Kasım reyting sonuçları! 21 Kasım Perşembe AB ve Total sıralamasında en çok hangi diziler izlendi? Hafta sonu altın alınır mı? Cumartesi altın piyasası açık mı, piyasalar kapalıyken altın alınır mı? Öğretmenler Günü'nde öğretmenime ne yazabilirim? ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJLARI | Öğretmenler günü için anlamlı, duygusal, kısa sözler ve şiirler! Motorine zam gelecek mi? 22 Kasım motorin fiyatı ne kadar olacak? Benzine ve motorine zam var mı? YDS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI! YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? YDS sorgulama ekranı! Masterchef 22 Kasım yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.