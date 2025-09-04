Türk Bilim İnsanından Müjdeli Haber: İyi Durumda ve Türkiye'ye Dönmesi Bekleniyor

ABD'de gözaltına alınan Türk bilim insanı Dr. Furkan Dölek'ten 8 gün sonra haber geldi, Adana'daki ailesi sevinç yaşarken, ülkesine dönmesini beklediklerini söyledi.

Kozan ilçesinde yaşayan Dölek ailesi, CERN ve Fermilab gibi dünyanın önde gelen araştırma merkezlerinde görev yapan oğulları Dr. Furkan Dölek'ten 8 gün sonra haber aldı. ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza İdaresi (ICE) tarafından gözaltına alındığı öğrenilen Dölek'in ailesine sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi. Türk Amerika Ulusal Yönlendirme Komitesi Başkanı Avukat Seyit Şahin ile Av. Erol Gülistan ve Av. Gökhan Kıran'ın davayı üstlendiği öğrenildi.

"Müjdeli haber geldi şükür"

Oğlundan haber alan anne Zuhal Dölek, "Müjdeli haber geldi şükür. New York Muavin Başkonsolosu Tugay Şen beyefendi iletişime geçmemizi sağladı. Kızım Esra Dölek konuştu. Çok güçlü ve iyi olduğunu ifade etmiş. Kız kardeşi tüm Türkiye'nin arkasında olduğunu ve Dr. Furkan Dölek'in arkasında olmasına büyük sevinç yaşadığını söyledi. Şuan oradaki J1 akademisyenlere verilen vizeler iptal edildi. Çok yerlere yazı yazdı. Oradaki güvenlik açıklarını, teknik eksikleri bildiriyor ve mobbing ile karşılaşıyor. Üstü kapalı sosyal medyadan paylaşımında tehdit aldığını ve 'sen bizden büyük değilsin' gibi bir cevap aldığını söyledi. Artık can güvenliği sağlanarak Türkiye'ye iadesini bekliyoruz" dedi.

"Devletimize güveniyoruz"

Baba Hasan Dölek ise "Devletimize güveniyoruz. O gün üzüntüden ağlıyorduk, bugün sevinçten gözyaşı döküyoruz. Cumhurbaşkanımızın tensipleri ile oğlumuzun ülkemize iadesini talep ediyoruz. Devletimizin bu gücü olduğunu biliyor ve güveniyoruz" diye konuştu.

"Morali çok yerinde"

Telefonla görüşen kız kardeşi Esra Dölek Coşkun da, "Morali çok yerinde, iyiydi telefonda. Ben de hemen ona tüm ülkenin yanında olduğunu söyledim. Dışişleri Bakanlığımıza, Washington Büyükelçiliğine ve New York Başkonsolosluğuna çok teşekkür ederiz. Bizimle iletişimde sürekli kalarak oradaki tüm gelişmeleri aktarmaya devam ediyorlar. Onlar sayesinde iletişime geçebildik. Gerekli bilgileri verdik. Federal gözaltı tesisinde tutuluyor. İnşallah kardeşimin Türkiye'ye, Türk vatandaşına yakışır bir şekilde dönmesini sağlamak için çalışmalar devam eder. Kardeşim kendi paylaşımında daha önce tehlikede olduğunu ve can güvenliği olmadığını belirtmişti" ifadelerini kullandı. - ADANA