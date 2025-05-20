Türk bayrağını yakmaya çalıştı, kadının tepkisini görünce kaçtı

Bursa'da19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle şehrin birçok noktasına Atatürk fotoğrafları ve Türk bayrakları asıldı. Merkez Osmangazi ilçesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde refüjde ağaçlar arasına gerilen ipte asılı olan Türk bayrağı gece saatlerinde iddiaya göre kimliği belirsiz kişi tarafından yakılmak istendi.

"ELİNİ ÇEK, ÇILDIRTMA BENİ"

Bu sırada bölgeden geçen bir kadın, çakmağı çakan erkeğe "Elini çek. Sen kimsin be. Çıldırtma beni" diyerek bağırarak tepki gösterdi. Paniğe kapılan erkek, yaya olarak hızla bölgeden uzaklaştı. O anlar, bir başka kişi tarafından cep telefonuyla görüntülenip, sosyal medyada paylaşıldı