Türk bayrağını yakmaya çalıştı, kadının tepkisini görünce kaçtı

Türk bayrağını yakmaya çalıştı, kadının tepkisini görünce kaçtı
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Türk bayrağını yakmaya çalıştı, kadının tepkisini görünce kaçtı
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Bursa'da ağaçlar arasına gerilen ipte asılı olan Türk bayrağını yakmaya çalıştığı öne sürülen kişi, bu sırada yoldan geçen kadının tepki göstermesi üzerine uzaklaştı. O anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

Bursa'da19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle şehrin birçok noktasına Atatürk fotoğrafları ve Türk bayrakları asıldı. Merkez Osmangazi ilçesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde refüjde ağaçlar arasına gerilen ipte asılı olan Türk bayrağı gece saatlerinde iddiaya göre kimliği belirsiz kişi tarafından yakılmak istendi.

Türk bayrağını yakmaya çalışan şahıs, tepki gelince arkasına bakmadan kaçtı

"ELİNİ ÇEK, ÇILDIRTMA BENİ"

Bu sırada bölgeden geçen bir kadın, çakmağı çakan erkeğe "Elini çek. Sen kimsin be. Çıldırtma beni" diyerek bağırarak tepki gösterdi. Paniğe kapılan erkek, yaya olarak hızla bölgeden uzaklaştı. O anlar, bir başka kişi tarafından cep telefonuyla görüntülenip, sosyal medyada paylaşıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıyunussbayern:

Tayyip in adamları dır

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Haber YorumlarıDevran Demir:

o bayram direği girsin hepimize

Yorum Beğen15
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