Türk bayrağında direk dansı! Görüntüler Valiliği harekete geçirdi

Nevşehir'in Uçhisar beldesinde yabancı uyruklu bir kişinin Türk bayrağı direğinde dans ettiği görüntüler büyük tartışma yarattı.

VALİLİK HAREKETE GEÇTİ

İnternette kısa sürede yayılan görüntü Nevşehir Valiliği'ni de harekete geçirdi. Valilik'ten yapılan açıklamada söz konusu görüntülere ilişkin inceleme başlatıldığı ifade edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Valilik açıklamasında, ilgili şahıs hakkında suç duyurusunda bulunulduğu belirterek, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türk Ceza Kanunu'nun 300 ve 301. maddeleri kapsamınsa soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde: "Bazı basın-yayın organları ve sosyal medya mecralarında yer alan haber ve paylaşımlara istinaden ilimizde (Uçhisar Beldesi) meydana geldiği anlaşılan, yabancı uyruklu bir şahsın Türk Bayrağı direğinde sergilediği uygunsuz davranışlara ilişkin olarak güvenlik birimlerimizce derhâl yapılan inceleme ve tespit çalışmalarının ardından gerekli suç duyurusunda bulunulmuş olup, bahse konu yabancı uyruklu şahıs hakkında Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türk Ceza Kanunu'nun 300 ve 301. maddeleri kapsamında adli tahkikat başlatılmıştır.

Aziz milletimizin millî ve manevî değerlerine yönelik saygısızlık olarak gördüğümüz bu menfur hadise karşısında konu Valiliğimizce titizlik ve hassasiyetle takip edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."