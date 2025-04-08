Kulisler hareketli: MEB düğmeye bastı, yaz tatili erkene çekiliyor

Milli Eğitim Bakanlığı düğmeye bastı, yaz tatili erkene çekiliyor
Özel'den Bahçeli'ye 'cuntacılık' yanıtı! Kendi sözlerini hatırlattı

Özel öyle bir görüntüyle yanıt verdi ki, ortalık fena karışacak
Olay iddia: İmamoğlu'nun babasının yazlık evinde arama yapıldı

İmamoğlu ile ilgili olay iddia! Jandarma soluğu yazlıkta almış
Marketteki fiyat etiketini gören vatandaş isyan etti: İnsanların sinir uçlarıyla oynuyorlar

Marketteki fiyat etiketini gören vatandaş duruma isyan etti

JASAT ekiplerini harekete geçiren olay! Tur teknesinin pervanesini çaldılar

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bakım için karaya çekilen bir tur teknesinin pervanesini spiral makinesiyle keserek çalan bir şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Antalya'da tersanede bakım için karaya çekilen tur teknesinin pervanesini spiral makinesiyle kesen ve o anlar güvenlik kamerasına yansıyan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, Manavgat ilçesi Kum mevkiinde bulunan tersaneler bölgesinde meydana geldi. Manavgat ırmağı kenarında bakım için karaya çekilen Prim isimli tur teknesinin pervanesinin çalındığı ihbarı Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakolu ve Jandarmanın Dedektifleri JASAT ekiplerini harekete geçirdi. Olay yerine gelen ekipler, teknenin pervanesinin spiral ile kesilerek çalındığını belirleyerek çevrede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

AYNI GÜN YAKALANDI

Kamera görüntülerinde teknenin yanına araçla gelen bir şahsın, teknenin pervanesini kesip çaldıktan sonra geldiği araçla olay yerinden ayrıldığını belirledi. Jandarma ekipleri yapmış oldukları çalışma sonucunda kimliğini belirlediği H.A. isimli şüpheliyi aynı gün içinde yakaladı. Şüpheli H.A.'nın, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

JASAT ekiplerini harekete geçiren olay! Tur teknesinin pervanesini çaldılar

JASAT ekiplerini harekete geçiren olay! Tur teknesinin pervanesini çaldılar
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ARİF KAPLAN - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.