Üye Girişi
Haberler

80 yaşındaki sürücü tünele tersten girdi, iş makinesine çarptı

Geniş Video İzle
Güncelleme:

Trabzon'da ters yönde ilerleyip tünele giren hafif ticari araç, iş makinesine çarptı. Aracın 80 yaşındaki sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Trabzon'un Dernekpazarı ilçesinde ters yönde ilerlediği tünelde iş makinesine çarpan hafif ticari aracın 80 yaşındaki sürücüsü Mehmet Zeki Birinci hayatını kaybetti.

TÜNELE TERS YÖNDEN GİRİP İŞ MAKİNESİNE ÇARPTI

Dernekpazarı- Of kara yolunda saat 15.00 sıralarında tünele ters yönden giren Mehmet Zeki Birinci idaresindeki hafif ticari araç, iş makinesine çarptı. Diğer sürücülerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

SIKIŞTIĞI ARAÇTA HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, araçta sıkışan sürücü Birinci'nin öldüğü tespit edildi. İtfaiye ve arama kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılan Mehmet Zeki Birinci'nin cenazesi, morga kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa

Dernekpazarı Trabzon 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Saadet Partisi Terme adayı Ahmet Köneçoğlu kimdir? 2024 Saadet Partisi Samsun Terme belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Tekkeköy adayı Kübra Köse kimdir? 2024 Saadet Partisi Samsun Tekkeköy belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Salıpazarı adayı Ahmet Gür kimdir? 2024 Saadet Partisi Samsun Salıpazarı belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Ladik adayı Fatih Önder kimdir? 2024 Saadet Partisi Samsun Ladik belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Kavak adayı Enver Yılmaz kimdir? 2024 Saadet Partisi Samsun Kavak belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi İlkadım adayı Mohammed Okutan kimdir? 2024 Saadet Partisi Samsun İlkadım belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Havza adayı Ali Osman Tekkeşinoğlu kimdir? 2024 Saadet Partisi Samsun Havza belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Çarşamba adayı Zekai Sapancı kimdir? 2024 Saadet Partisi Samsun Çarşamba belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Canik adayı Ahmet Keser kimdir? 2024 Saadet Partisi Samsun Canik belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Bafra adayı Şükrü Arslan kimdir? 2024 Saadet Partisi Samsun Bafra belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Ayvacık adayı Mustafa Altuntaş kimdir? 2024 Saadet Partisi Samsun Ayvacık belediye başkan adayı kim oldu? Ali Güneş kimdir? 2024 İYİ Parti Mardin Artuklu Belediye Başkan adayı Ali Güneş kimdir? Saadet Partisi Atakum adayı Serdar Şen kimdir? 2024 Saadet Partisi Samsun Atakum belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Asarcık adayı Ömer Faruk Köseoğlu kimdir? 2024 Saadet Partisi Samsun Asarcık belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Alaçam adayı Efkan Albayrak kimdir? 2024 Saadet Partisi Samsun Alaçam belediye başkan adayı kim oldu?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title