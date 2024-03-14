80 yaşındaki sürücü tünele tersten girdi, iş makinesine çarptı

Trabzon'un Dernekpazarı ilçesinde ters yönde ilerlediği tünelde iş makinesine çarpan hafif ticari aracın 80 yaşındaki sürücüsü Mehmet Zeki Birinci hayatını kaybetti.

TÜNELE TERS YÖNDEN GİRİP İŞ MAKİNESİNE ÇARPTI

Dernekpazarı- Of kara yolunda saat 15.00 sıralarında tünele ters yönden giren Mehmet Zeki Birinci idaresindeki hafif ticari araç, iş makinesine çarptı. Diğer sürücülerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

SIKIŞTIĞI ARAÇTA HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, araçta sıkışan sürücü Birinci'nin öldüğü tespit edildi. İtfaiye ve arama kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılan Mehmet Zeki Birinci'nin cenazesi, morga kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.