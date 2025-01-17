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Tünektepe Teleferik Kazası Davasında Sanıklara Adli Kontrol Kararı

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Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki Tünektepe Teleferik Tesisleri'nde gerçekleşen kazada 1 kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı. Dava sonucunda 5 sanığın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki Tünektepe Teleferik Tesisleri'nde 12 Nisan 2024'te 1 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin de yaralandığı teleferik kazası davasında 5 sanığın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verilirken, davada tutuklu sanık kalmadı.

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın dördüncü duruşmasına, tutuklu sanıklar Ahmet Buğra S., Serkan Y., Serdar T., Suphi K., Okan E. ve tutuksuz sanıklar, müştekiler ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada söz verilen müşteki Dilek Güvener, sanıklardan şikayetçi olmadığını söyledi. Bayram günü teleferiğe bindiklerini, dönüşte kabinlerde büyük bir sarsıntı yaşadıklarını anlatan Güvener, aniden büyük bir sarsıntı olduğunu ve halatların kopması sonucu devrilme meydana geldiğini ve korkudan çok da etrafıma bakamadığını belirtti.

Şikayetçi olmadılar

Fatma Tural da sanıklardan şikayetçi olmadığını ifade etti. İrem Nazlı Özcan ise sanıklardan şikayetçi olmadığını, kardeşiyle kabine bindiklerini ve yukarıya çıkarken büyük bir sallantı olduğunu söyledi. Mahkeme savcısı ara mütalaasında, tutuklu sanıklardan Suphi K'nın adli kontrol ile bırakılmasını, diğer tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamını istedi.

Alli kontrol şartı ile serbest bırakıldılar

Mütalaaya karşı savunma yapan tutuklu sanıklar, dosyaya giren bilirkişi raporunda aleyhe olanları kabul etmediklerini, tahliyelerine karar verilmesini talep etti. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Ahmet Buğra S, Serkan Y, Serdar T, Suphi K. ve Okan E'nin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmalarına, yurt dışına çıkma yasağının uygulanmasına karar verdi. Duruşma 9 Mayıs'a ertelendi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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