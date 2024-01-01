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Tunceli'nin Pülümür ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

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Tunceli'nin Pülümür ilçesinde yerin 8.7 kilometre derinliğinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı öğrenilirken, vatandaşlar dışarıda beklemeye başladı.

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afad'dan yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Tunceli'nin Pülümür ilçesinde yerin 8.7 kilometre derinliğinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı öğrenilirken, vatandaşlar dışarıda beklemeye başladı.

Son dönemlerde uzmanlar Tunceli'de meydana gelebilecek depremlere dikkat çekmişti. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Tunceli Deprem AFAD Deprem 3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

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