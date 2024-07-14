Tunceli'deki arazi yangını söndürüldü

TUNCELİ - Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde çıkan arazi yangını, ekiplerin ve vatandaşların müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü.

Çemişgezek ilçesine bağlı Gedikler köyü Karayazı mevkiinde saman balyalarının bulunduğu arazide yangın çıktı. İlk müdahaleyi, bölgede çalışma yürüten Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri ve vatandaşlar yaptı. Ardından yangın yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan müdahalelerin ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.