Tunceli'de Uçuruma Yuvarlanan Otomobilde 4 Yaralı

Tunceli'de Uçuruma Yuvarlanan Otomobilde 4 Yaralı
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Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil uçuruma yuvarlandı. Kazada 4 kişi yaralandı, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada, 4 kişi yaralandı.

Kaza, Tunceli-Çemişgezek karayolu Payamdüzü köyü Hoşirik mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği 17 AHN 009 plakalı otomobil, uçurumdan yuvarlandı. Kazada, 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ekipler tarafından araçtan çıkartılarak Çemişgezek Devlet Hastanesi'ne, ardından Elazığ'daki hastanelere sevk edildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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