Tunceli'de Trafik Kazası: 3 Yaralı
Tunceli-Pülümür-Erzincan kara yolunda otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Tunceli'de otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaza, Tunceli-Pülümür- Erzincan kara yolu Nazımiye yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 ABT 370 plakalı otomobil ile 23 ABU 577 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralanırken olay yerine 112 ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar daha sonra ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - TUNCELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa