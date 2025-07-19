Tunceli'de Trafik Kazası: 3 Yaralı

Tunceli'de Trafik Kazası: 3 Yaralı
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Tunceli-Pülümür-Erzincan kara yolunda otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Tunceli'de otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Tunceli-Pülümür- Erzincan kara yolu Nazımiye yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 ABT 370 plakalı otomobil ile 23 ABU 577 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralanırken olay yerine 112 ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar daha sonra ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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