Tunceli'de otomobil uçuruma yuvarlandı: 4 yaralı

Tunceli'de otomobil uçuruma yuvarlandı: 4 yaralı
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Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde meydana gelen kazada, otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi.

Tunceli'de otomobil uçuruma yuvarlandı: 4 yaralı

TUNCELİ - Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada, 4 kişi yaralandı.

Kaza, Tunceli-Çemişgezek karayolu Payamdüzü köyü Hoşirik mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği 17 AHN 009 plakalı otomobil, uçurumdan yuvarlandı. Kazada, 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ekipler tarafından araçtan çıkartılarak Çemişgezek Devlet Hastanesi'ne, ardından Elazığ'daki hastanelere sevk edildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEZAİ AKIN - 3.Sayfa
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