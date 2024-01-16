Tunceli'de Kaybolan Vatandaş Kurtarıldı
Tunceli'nin Hozat ilçesinde kaybolan bir vatandaş, jandarma ve AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı. Vatandaş, kayalıklardan düşüp yaralanmıştı.
Tunceli'nin Hozat ilçesinde yakınları tarafından kayıp başvurusu yapılan kişi için jandarma ve AFAD seferber oldu. Kayalıklardan düşüp yaralandığı belirlenen vatandaş, 4 saatlik çalışma sonucu kurtarıldı.
Hozat ilçesine bağlı İn köyü mezrasında 62 yaşındaki Düzgün Yağcı isimli vatandaşın kaybolduğu bilgisi üzerine olay yerine jandarma, AFAD, UMKE ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 4 saatlik çalışma sonucunda vatandaşa ulaşıldı. Olay yerinde yapılan müdahale sonucu kayadan düşerek vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan ve 6 saat boyunca kar yağışının altında bekleyen talihsiz adam, sedyeye alınarak zorlu arazide 4 saat taşındıktan sonra 112 sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Yağcı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. - TUNCELİ