Tunceli'de Kaybolan Vatandaş Kurtarıldı

Tunceli'nin Hozat ilçesinde yakınları tarafından kayıp başvurusu yapılan kişi için jandarma ve AFAD seferber oldu. Kayalıklardan düşüp yaralandığı belirlenen vatandaş, 4 saatlik çalışma sonucu kurtarıldı.

Hozat ilçesine bağlı İn köyü mezrasında 62 yaşındaki Düzgün Yağcı isimli vatandaşın kaybolduğu bilgisi üzerine olay yerine jandarma, AFAD, UMKE ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 4 saatlik çalışma sonucunda vatandaşa ulaşıldı. Olay yerinde yapılan müdahale sonucu kayadan düşerek vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan ve 6 saat boyunca kar yağışının altında bekleyen talihsiz adam, sedyeye alınarak zorlu arazide 4 saat taşındıktan sonra 112 sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Yağcı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. - TUNCELİ