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Tunceli'de Kaybolan 5 Kız Çocuğu Dron ile Bulundu

Tunceli'de Kaybolan 5 Kız Çocuğu Dron ile Bulundu
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Tunceli'nin Pülümür ilçesinde katıldıkları gezi sırasında kaybolan 5 kız çocuğu, jandarma ekipleri tarafından dron ile tespit edilerek bulundu ve öğretmenlerine teslim edildi.

Tunceli'de, düzenlenen gezide yollarını kaybeden 5 kız çocuğunun yeri dron ile tespit edildi. Çocuklar, jandarma ekipleri tarafından bulunarak öğretmenlerine teslim edildi.

Olay, Tunceli'nin Pülümür ilçesine bağlı Salördek köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaşları 14 ile 15 arasında değişen 5 kız çocuğu, katıldıkları gezide yollarını kaybedince, 112'yi arayarak ormanlık alanda kayboldukları ihbarında bulundu. İhbar üzerine bölgeye Pülümür İlçe Jandarma Komutanlığından 3 jandarma iç güvenlik timi ile bir komando timinden oluşan 24 kişilik ekip sevk edildi. 2 dron ile yapılan aramada yaklaşık 40 dakika sonra kaybolan çocukların yerleri tespit edildi. Jandarma tarafından bulundukları bölgeden alınan çocuklar, öğretmenlerine teslim edildi. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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