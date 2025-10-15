Haberler

Tunceli'de Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Programı Düzenlendi

Tunceli'de Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Programı Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde, kadına yönelik şiddetle mücadele amacıyla kapsamlı bir farkındalık programı düzenlendi. Etkinlikte, jandarma birimlerince yürütülen çalışmalar ve aile içi iletişimin önemi vurgulandı.

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede' programı düzenlendi.

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde, kadına yönelik şiddetle mücadeleye dikkat çekmek ve aile içi iletişimin önemine vurgu yapmak amacıyla kapsamlı bir farkındalık programı gerçekleştirildi. Çemişgezek Kaymakamı Levent Küçük'ün katılımıyla düzenlenen program, Tunceli İl Jandarma Komutanlığı, Çemişgezek İlçe Jandarma Komutanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirildi.Etkinlikte; kadına yönelik şiddetin önlenmesi kapsamında jandarma birimlerince yürütülen çalışmalar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın destek mekanizmaları ve aile içi iletişimin önemi konularında bilgilendirici sunumlar ve söyleşiler yapıldı.

Kaymakam Levent Küçük, kadına yönelik şiddetle mücadelenin yalnızca kurumların değil, toplumun tüm kesimlerinin ortak sorumluluğu olduğunu vurguladı. Küçük, "Kadına yönelik şiddetin önlenmesi, yalnızca kurumların değil, tüm toplumun ortak sorumluluğudur. Bu bilinçle farkındalık çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Toplumda farkındalık oluşturmak, güçlü aile yapısını korumak ve sağlıklı iletişimi yaygınlaştırmak için çaba göstermeliyiz" ifadelerini kullandı.

Program, katılımcıların sorularının yanıtlanması ve farkındalık materyallerinin dağıtılmasıyla sona erdi. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
15 bin öğretmen istihdamına ilişkin başvurular 17-21 Kasım'da alınacak

Binlerce öğretmen ataması için kritik tarih belli oldu
Şara Moskova'da! Rusya lideri Putin ile bir araya geldi

Tarihi kare! 5000 km yol giden Şara'nın Putin'den tek bir isteği var
Pervin Buldan'ın isim vererek teşhir ettiği vekil: Bana cinsiyetçi mesaj gönderdi

İşte Buldan'ın Meclis kürsüden ismini vererek teşhir ettiği vekil
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kabine toplanıyor! Eğitim süresinin kısaltılması dahil 4 konu var masada

Öğrencilerin hayatını değiştirecek teklif Erdoğan'ın masasına geliyor
Karslılar ile Sivaslılar karşı karşıya: Kangal mı yoksa Kafkas çoban köpeği mi?

İki ilimizi karşı karşıya getiren köpekler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.