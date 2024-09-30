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Tunceli'de Jandarma Operasyonları: 13 Mağara ve 17 Sığınak Ele Geçirildi

Tunceli'de Jandarma Operasyonları: 13 Mağara ve 17 Sığınak Ele Geçirildi
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Tunceli İl Jandarma Komutanlığı, eylül ayı boyunca düzenlediği operasyonlarda 13 mağara ve 17 sığınak tespit etti. Ele geçirilen malzemeler arasında el yapımı patlayıcılar ve çok sayıda mühimmat yer aldı.

Tunceli'de, İl Jandarma Komutanlığı tarafından eylül ayı boyunca düzenlenen operasyonlarda 13 mağara ve 17 sığınağın tespit edildiği, mağara ve sığınaklarda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiği belirtildi.

Tunceli İl Jandarma Komutanlığı tarafından 6 ile 28 Eylül tarihleri arasında Aliboğazı, Ahpanos, Işıkvuran, Dereova ve Sarıyayla ana barınma alanlarından gerçekleştirilen operasyonlarda 13 mağara ve 17 sığınak tespit edildi. Mağara ve sığınaklarda yapılan aramalarda; 6 el yapımı patlayıcı ateşleme düzeneği, 164 piyade tüfeği fişeği, 52 tüp, 6 akü ile çok sayıda teknik ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Herhangi bir terörist unsurun bulunmadığı Tunceli'de, terör kalıntılarını yok etmeye yönelik operasyonlara aralıksız devam edileceği belirtildi. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Politika Jandarma Güvenlik Olaylar 3-sayfa tunceli Eylül

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