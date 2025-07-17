Tunceli'de Anız Yangını Kontrol Altına Alındı

Tunceli'de Anız Yangını Kontrol Altına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde, hasadı tamamlanmış bir tarlada çıkan anız yangını, ekili alanlara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde çıkan anız yangını, ekili alanlara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, Çemişgezek'e bağlı Akçapınar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde hasadı tamamlanmış bir tarlada henüz tespit edilemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine köye itfaiye ekipleri yönlendirildi. Yangın, itfaiye ekipleri ve köylüler tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış sebebinin tespitine yönelik inceleme başlatıldı. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İsrail Suriye'yi vurdu, Bakan Fidan YPG'yi uyardı: Aldığımız duyumlar var, krizi fırsata çevirmeyin

"Aldığımız duyumlar var, sakın buna kalkışmayın"
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KKTC'nin kaderini değiştirecek keşif! Miktarı açıklanmayan zengin su rezervi bulundu

KKTC'nin kaderini değiştirecek keşif! Miktarı sır gibi saklanıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.