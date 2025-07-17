Tunceli'de Anız Yangını Kontrol Altına Alındı

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde çıkan anız yangını, ekili alanlara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, Çemişgezek'e bağlı Akçapınar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde hasadı tamamlanmış bir tarlada henüz tespit edilemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine köye itfaiye ekipleri yönlendirildi. Yangın, itfaiye ekipleri ve köylüler tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış sebebinin tespitine yönelik inceleme başlatıldı. - TUNCELİ