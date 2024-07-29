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Tuğba Ekinci hakkında resen soruşturma başlatıldı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şarkıcı Tuğba Ekinci'nin bir ödül töreninde yaptığı konuşmada sarf ettiği sözler gerekçesiyle 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan resen soruşturma başlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca şarkıcı Tuğba Ekinci hakkında bir ödül töreninde yaptığı konuşmada sarf ettiği sözler gerekçesiyle 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan resen soruşturma başlatıldı.

"BİZİ BEĞENMEYİP 'MÜSLÜMANLIĞA YAKIŞMAZ' DEDİLER"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sosyal medyada yer alan videoda şarkıcı Tuğba Ekinci'nin sahne aldığı bir ödül töreninde yaptığı konuşmada sarf ettiği "Bizi beğenmediler, kıyafetlerimize kadar. 'Müslümanlığa yakışmaz' dediler. Bu nasıl secdeye eğilmek, nasıl amin demek, bu nasıl Allah, nasıl Peygamber. Hayırdır" sözler gerekçesiyle resen soruşturma başlatıldı. Maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan başlatılan soruşturma çerçevesinde, yapılan konuşmanın bütününün temin edilerek çözümünün yapılması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne yazı yazıldığı öğrenildi.

Tuğba Ekinci hakkında resen soruşturma başlatıldı

Tuğba Ekinci hakkında resen soruşturma başlatıldı

Tuğba Ekinci hakkında resen soruşturma başlatıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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Yorumlar (3)

Zarife Buse DEMİR:

Bu kadını görünce, haberi okumadan geçenler.

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Billy gates:

NE DEDİKİ YAŞAMA HAKKI OLAN HAYVAN CANINA KIYAN MÜSLÜMAN OLAMAZ DEDİ ...DOĞRU

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YILDIRAY YILDIRIM:

gayet de doğru söylemiş nesini beğnmemişler bu sözün=

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