Tüfek ve satırla ev basıp haraç isteyen şahsa meydan dayağı! Yaptıklarına bin pişman ettiler

Aksaray'da haraç istediği akrabasının evinin önüne tüfek ve satırlagelen şahıs, feci şekilde dayak yiyerek hastanelik oldu. Şüpheliyi döven baba ve oğul göz altına alınırken, hastaneye kaldırılan şahsın durumu ciddiyetini koruyor.

HARAÇ ALMAK İÇİN AKRABASININ EVİNE GİTTİ

Olay, gece saat 02.00 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 5330 Sokak'ta yaşandı. Akrabası C.İ.'den haraç istediği iddia edilen O.İ. gece yarısı akrabası C.İ.'yi arayarak haraç almaya geldiğini söyledi. Tüfek ve satırı alıp otomobille akrabası C.İ.'nin evinin önüne gelen O.İ. haracını almak için C.İ.'yi aşağıya çağırdı.

BABA VE OĞULDAN FECİ DAYAK

Oğlu S.İ. ile aşağıya inen C.İ. haraç almaya geldiğini iddia ettikleri O.İ.'yi darp etti. Kafasından ve vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı darbelerle kanlar içinde kalan O.İ. ağır yaralanırken kavgayı gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

YARALININ ÜZERİNE OTURUP POLİSİ BEKLEDİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri gelene kadar O.İ.'nin kaçmaması için kollarını tutup üzerinde bekleyen C.İ., polis ekiplerinin gelmesi üzerine yaralı şahsa, "Bir daha akıllı oluyorsun. Bunda bir daha af olmaz. Onu da sana söyleyeyim, Akıllı ol oğlum" deyip şahsı "Alın abi" diyerek ekiplere teslim etti.

"BIRAKIN ÖLSÜN"

Olay yerine gelen 112 acil yardım ekipleri ağır yaralı şahsa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulansa bindirilmek için sedyeye konulan şahsın ambulansa alınması için kadın sağlık çalışanları çevredekilerden yardım istedi. Vatandaşlar ise yardım etmeyi reddederek "Bırakın ölsün" dedi.

ARACINDAN SATIR VE TÜFEK ÇIKTI

O.İ. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılırken sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Şahsın baskına geldiği araçta arama yapan polis ekipleri bir adet tüfek ve bir adet satır ele geçirdi.

DÜKKANA GELİP SİLAH ÇEKMİŞ

O.İ.'nin dün gündüz de baba ve oğulun dükkanına gidip silah çektiği, haraç istediği ve bu nedenle baba ve oğlun da polis merkezine giderek şikayetçi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili baba ve oğul gözaltına alınırken Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.