TSK'ya yönelik ifadeleri ile tepki çeken Özlem Gürses gözaltına alındı

Gazeteci Özlem Gürses, YouTube kanalında yaptığı canlı yayında Beşar Esad'ın devrilmesinden önce ve sonrasında değişen Suriye haritasını değerlendirirken "Gördüğünüz üzere, IŞİD yapısı; yani TSK-SMO, Kürtler'in kontrol ettiği bazı bölgelerde küçük kazanımlar elde etmiş." demişti. Gürses'in bu ifadeleri tepki çekti.

GÖZALTINA ALINDI

Gürses, TSK ile ilgili kullandığı ifadelerden dolayı gözaltına alındı.

Cumhuriyet'te yer alan bilgilere göre Başsavcılık, "Devletin kurum ve organlarını aşağılama" ve "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamalarından Gürses hakkında gözaltı kararı verdi. Başsavcılık, Özlem Gürses'in yakalanarak gözaltına alındığını duyurdu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada "Samiye Özlem Gürses isimli şahıs hakkında kendisine ait 'TV OZ' isimli YouTube kanalındaki bugün (20/12/2024) tarihli yayında Cumhuriyetimizin milli ordusu Türk Silahlı Kuvvetlerimiz hakkında "Gördüğünüz üzere IŞİD yapısı, yani TSK-SMO yapısı Kürtlerin olduğu bölgelerde küçük küçük kazanımlar elde etmiş." şeklinde sözler sarfederek Türk Silahlı Kuvvetlerimize terör örgütü benzetmesi yaptığı, işkence ve katliamlarda bulunan terör örgütleriyle birlikte hareket eden ve işgalci olarak nitelendirdiği bir kurum olarak gösterdiği tespitiyle Devletin kurum ve organlarını aşağılama ve Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlarından soruşturma Cumhuriyet Başsavcılığımız re'sen başlatılmış olup şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır" denildi.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN TALİMAT

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Özlem Gürses'in gözaltı sürecinin takip edilmesi için kurmaylarına talimat verdi.