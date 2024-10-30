Irak'ın kuzeyinde 8 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Haftanin ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde 8 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadeleye süratli ve sürekli devam edeceği vurgulandı.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Terörist neredeyse hedefimiz orası. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 8 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz" denildi.