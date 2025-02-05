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TSK'dan ihraç edilen teğmenleri 3 yıldızlı komutan bile kurtaramamış

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Kara Harp Okulu resmi mezuniyet töreni sonrasında kılıç çatarak ''Mustafa Kemal'in askerleriyiz'' sloganı atan 5 teğmen TSK'dan ihraç edilirken karar 4 ret oyuna karşılık 5 oyla ve bir farkla alındı. Biri korgeneral 4 üyenin yazdığı muhalefet şerhinde yönergede yer alan andın okunduğu, resmi tören sonrası ise bu andın okunmayacağı yönünde malum hale gelmiş bir emrin bulunmadığı belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kara Harp Okulu Sancak Devir Teslim ve Mezuniyet Töreni sonrasında kamuoyuna yansıyan görüntülerin ardından başlatılan idari ve disiplin soruşturmaları kapsamında, sıralı 3 disiplin amirine ve 5 teğmene "Silahlı Kuvvetlerden Ayırma Cezası" verildiğini bildirmişti.

''Mustafa Kemal'in askerleriyiz'' diyerek yemin eden ve TSK'dan "Disiplinsizlik" gerekçesiyle ihraç edilen 5 teğmen hakkındaki gerekçeli karar ortaya çıktı. Karar 5 teğmen ve 3 amiri ile avukatlarına tebliğ edildi.

3 YILDIZLI KOMUTAN DA KARŞI ÇIKTI

Sözcü gazetesinden Cem Yıldırım'ın haberine göre ihraç kararına ret oyu veren KKK Yüksek Disiplin Kurulu üyesi, bir korgeneral, bir tuğgeneral ve 2 albay muhalif kaldı. Yüksek Disiplin Kurulu'na korgeneral başkanlık ediyor. İhraç kararı, 4 ret oyuna karşılık 5 oyla ve bir farkla alındı.

EBRU EROĞLU DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Kararda teğmenlerin TSK'yı tartışmalı hale getirerek "Toplumda ayrışmaya sebep oldukları ve TSK'nın yıpranmasına neden oldukları'' öne sürüldü. Teğmen Ebru Eroğlu'nun, andın değiştirilmesine yönelik düzenlemeyi protesto etmek için planlama yaptığı öne sürüldü. "Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sözünü amacı dışında kullanmak sözün değerini de azaltır" denilen gerekçede, şunlar kaydedildi:

Andın içeriğindeki değerlerin dışlandığına dair algı yaratacak ve TSK'nın tartışılmasına neden olabilecek protest bir davranış disiplinsizlik olarak kabul edilecektir. Bu eylem toplumda asker yemininden vazgeçilmiş gibi TSK'ya olan güveni sarsar bir kanaat oluşmasına sebep olmuştur. TSK'nın itibarına zarar verecek nitelikte bir eylemdir.

4 ÜYENİN MUHALEFET ŞERHİ ORTAYA ÇIKTI

Biri korgeneral 4 üyenin yazdığı muhalefet şerhinde yönergede yer alan andın okunduğu, resmi tören sonrası ise bu andın okunmayacağı yönünde malum hale gelmiş bir emrin bulunmadığı belirtildi. Şerhte "Andın içeriği hukuka aykırılık teşkil etmemektedir. Personelin eyleminin devletin ve TSK'nın itibarına zarar verecek nitelikte tutum ve davranış veya ağır suç veya disiplinsizlik teşkil eden fiil olarak kabul edilemeyeceği ve buna bağlı olarak silahlıkuvvetlerden ayırma cezasını gerektirir 'Hizmete engel davranışlarda bulunmak' disiplinsizliğini de oluşturmamaktadır" denildi. Aksi yöndeki kabulün orantılılık ve hakkaniyete uygun düşmeyeceği belirtildi.

TSK'dan ihraç edilen teğmenleri 3 yıldızlı komutan bile kurtaramamış
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (16)

Haber YorumlarıAli Tokgönül:

Merak etmesinler , Allah'ın izniyle o kahramanları biz görevlerine geri iade edeceğiz . Az kaldı ...

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Haber YorumlarıEnver Soran:

Ret veren 4 üyede ordudan atılmalı

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Haber Yorumlarıdikduran adam:

bunların pkklı muamelesi görmesi lazım devlete silah çekenle kılıç çekenin farkı olmaz sonuçta kılıçda bir silah

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Haber YorumlarıVEFA:

Ulu Önder Atatürk o kısa ömrüne neler sığdırdım, neler neler yaptı. Hele hele bu ülkeyi yobazlardan, bağnazlardan kurtarıp LAİK TÜRKİYE CUMHURİYETİ ni hayata geçirmesi takdir ve teşekküre şayandır. Kıymet bilenlere selam olsun!.. Nankörler, hasetlerden, Attan düşen RTE nin askerleri utansın!..

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Haber YorumlarıZİYA BAŞKAN:

Ben görme engelliyim haberler.com’da VoiceOver açıkken reklam çıkmıyordu maalesef yeni güncellemeyle uygulama VoiceOver açıkken bile reklam çıkarmaya başladı bu da görme engellilerin haber okuma konusundaki uygulamayı kullanan arkadaşları çok zorluyor

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Haber YorumlarıTuğrul Kademe:

Emre itaatsizlik etmeyeceksin bu kadar basit bişeyleri direnmenin anlamı yok

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Haber YorumlarıAli Tokgönül:

DİK DURAN ADAM , sen diyanet işleri başkanının minbere kılıçla çıktığı zamanda aynı duyguyu taşıdın mı , o kılıcı kime çektiğini sordun mu ?

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

seçim zamanı gelsin bakılım kim kimi kurtaracak kim kimi kurtaramayıp pulunu yapıştırıp postalayıp gönderecegiz

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Haber YorumlarıBELAGATÇI:

Bunca Bi taraflarını yırtanlar... Annesi baş örtülü diye veya babası hacca gitmiş diye atılan onca subay için neden tek kelime etmedi birde bunu düşünelim

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Haber Yorumlarıİlyas GÜNEŞ:

Ben de Mustafa Kemal'in askeriyim. Mustafa Kemal'in askerlerine selam olsun Allah yollarını bahtlarini açık etsin inşallah

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