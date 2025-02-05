TSK'dan ihraç edilen teğmenleri 3 yıldızlı komutan bile kurtaramamış

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kara Harp Okulu Sancak Devir Teslim ve Mezuniyet Töreni sonrasında kamuoyuna yansıyan görüntülerin ardından başlatılan idari ve disiplin soruşturmaları kapsamında, sıralı 3 disiplin amirine ve 5 teğmene "Silahlı Kuvvetlerden Ayırma Cezası" verildiğini bildirmişti.

''Mustafa Kemal'in askerleriyiz'' diyerek yemin eden ve TSK'dan "Disiplinsizlik" gerekçesiyle ihraç edilen 5 teğmen hakkındaki gerekçeli karar ortaya çıktı. Karar 5 teğmen ve 3 amiri ile avukatlarına tebliğ edildi.

3 YILDIZLI KOMUTAN DA KARŞI ÇIKTI

Sözcü gazetesinden Cem Yıldırım'ın haberine göre ihraç kararına ret oyu veren KKK Yüksek Disiplin Kurulu üyesi, bir korgeneral, bir tuğgeneral ve 2 albay muhalif kaldı. Yüksek Disiplin Kurulu'na korgeneral başkanlık ediyor. İhraç kararı, 4 ret oyuna karşılık 5 oyla ve bir farkla alındı.

EBRU EROĞLU DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Kararda teğmenlerin TSK'yı tartışmalı hale getirerek "Toplumda ayrışmaya sebep oldukları ve TSK'nın yıpranmasına neden oldukları'' öne sürüldü. Teğmen Ebru Eroğlu'nun, andın değiştirilmesine yönelik düzenlemeyi protesto etmek için planlama yaptığı öne sürüldü. "Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sözünü amacı dışında kullanmak sözün değerini de azaltır" denilen gerekçede, şunlar kaydedildi:

Andın içeriğindeki değerlerin dışlandığına dair algı yaratacak ve TSK'nın tartışılmasına neden olabilecek protest bir davranış disiplinsizlik olarak kabul edilecektir. Bu eylem toplumda asker yemininden vazgeçilmiş gibi TSK'ya olan güveni sarsar bir kanaat oluşmasına sebep olmuştur. TSK'nın itibarına zarar verecek nitelikte bir eylemdir.

4 ÜYENİN MUHALEFET ŞERHİ ORTAYA ÇIKTI

Biri korgeneral 4 üyenin yazdığı muhalefet şerhinde yönergede yer alan andın okunduğu, resmi tören sonrası ise bu andın okunmayacağı yönünde malum hale gelmiş bir emrin bulunmadığı belirtildi. Şerhte "Andın içeriği hukuka aykırılık teşkil etmemektedir. Personelin eyleminin devletin ve TSK'nın itibarına zarar verecek nitelikte tutum ve davranış veya ağır suç veya disiplinsizlik teşkil eden fiil olarak kabul edilemeyeceği ve buna bağlı olarak silahlıkuvvetlerden ayırma cezasını gerektirir 'Hizmete engel davranışlarda bulunmak' disiplinsizliğini de oluşturmamaktadır" denildi. Aksi yöndeki kabulün orantılılık ve hakkaniyete uygun düşmeyeceği belirtildi.