Samsun'da otomobil, tramvay istasyonuna daldı! O anlar kamerada

Samsun'da kontrolden çıkan bir otomobil tramvay istasyonuna daldı. O sırada istasyonda bekleyen yolcuların kıl payı kurtulduğu anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Atakum ilçesi Tramvay İstasyonu'nda meydana gelen olayda, 55 AFV 738 plakalı otomobili kullanan kişi, yokuş aşağı inerken direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu tramvay istasyonuna daldı. Bu sırada durakta bekleyen 5 öğrenciyi ve yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadını teğet geçen otomobil istasyona çarparak durdu.

VATANDAŞLAR EL BİRLİĞİ İLE KALDIRDI

Facianın eşiğinde dönüldüğü kazada yaralanan olmazken arabada ve istasyonda maddi hasar oluştu. İstasyona giren aracı vatandaşlar el birliği ile raylı sistem dışına iterken tramvay seferleri ise bir süre aksadı.

KAZA GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Otomobilin kaldırılmasıyla birlikte raylı sistem tekrar ulaşıma açıldı. O anlar güvenlik kameralarına yansırken, polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.