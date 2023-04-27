Tramvay arızalanınca yolda kalan vatandaşlardan Ekrem İmamoğlu'na tepki

" İstanbul'da durmuyor. Bu memleketi mi yöneteceksiniz?"

"Ekrem İmamoğlu geldi geleli İstanbul gün yüzü görmedi"

İSTANBUL - Kabataş-Bağcılar tramvay hattında elektrik tellerinin kopmasından dolayı seferlerde aksaklık yaşandı. Sabah saatlerinde Yaşanan arıza nedeniyle yolda kalan vatandaşlar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na, "Ekrem İmamoğlu geldi geleli İstanbul gün yüzü görmedi" diyerek tepki gösterdi.

Zeytinburnu Seyitnizam-Akşemsettin durağında Kabataş - Bağcılar seferini yapan T1 Tramvay Hattına enerji sağlayan elektrik telleri sabah saatlerinde koptu. Bu nedenle Seyitnizam- Akşemsettin durağında seferler aksadı. Sabah saatlerinde işini, okuluna gitmek üzere yola çıkan vatandaşlar ise arıza nedeniyle yolda kaldı. tramvaylar arıza yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösteren bir vatandaş, "Ekrem İmamoğlu geldi geleli İstanbul gün yüzü görmedi. İlerde de tramvaylar duruyor gidemiyor. Çünkü yine teknik arıza. Bu adamın yaptığı AK Partili bir belediye yapsaydı şu an sosyal medyada linç ediliyordu. Ama maalesef bizim halkımız her şeye layık" dedi.

Başka bir vatandaş ise Ekrem İmamoğlu için, "İstanbul'da durmuyor. Bu memleketi mi yöneteceksiniz. Koyun gibi bekleyelim kimse de ses çıkarmıyor" diye konuştu. Daha sonra durağa gelen belediye çalışanları, elektrik tellerindeki arızayı onarınca seferler de normale döndü.