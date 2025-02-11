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Trafikte tartıştığı adamı tek tokatla öldürdü

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İstanbul Büyükçekmece'de park yerinden çıkarken arkasından geçen kadına hafif şekilde çarpan aracın içindeki 60 yaşındaki Numan Kol 2 kişi tarafından darp edildi. Atılan tokatların etkisi ile yere sert düşen adam, iddiaya göre kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Panikleyen katil zanlısı Kol'u kalp masajıyla hayata döndürmeye çalıştı.

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde Numan Kol ve yeğeni Reşat Akkol, Beykent Metrobüs Durağı yanındaki akaryakıt istasyonu içerisinde bulunan pastaneye girdi. Buradan ayrılmak için araca binen Kol'un, araçla geri manevra yaparken Şevval K. isimli kadına hafif şekilde çarptı.

TOKATLARIN ETKİSİYLE YERE DÜŞTÜ

Duruma öfkelenen kadının yakını N.Y. aracın yolcu koltuğunda oturan Numan Kol'un camını yumrukladı ve kendisini sakinleştirmek için aşağıya inen Kol'a tokat attı. Yediği tokatların etkisiyle Kol, sert şekilde yere düştü.

Trafikte tartıştığı adamı tek tokatla öldürdü

KALP MASAJI YAPTI

Numan Kol'a saldıran N.Y. panik içerisinde kalp krizi geçirdiği iddia edilen Kol'a kalp masajı yaptı. Olay yerine çağrılan ambulans ile Beylikdüzü'ndeki özel bir hastaneye kaldırılan Kol, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. N.Y. ile kavgaya karışan H.Y. polis ekiplerince gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan N.Y. tutuklanırken, H.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"ÖLÜM SEBEBİ DARP OLABİLİR"

Kol'un aldığı darbeler sonucu kalp krizi geçirdiği iddia edilirken kesin ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsinin ardından belli olacak. Kol'un memleketi Trabzon'da toprağa verileceği öğrenildi. Cenazeyi almak için Adli Tıp Kurumu'nda bekleyen akrabası Recep Kol, "Ambulansta da kalp masajı yapılıyor ama fayda etmiyor ölüyor. Ölüm sebebi kalp krizi de olabilir darp da olabilir" dedi.

Trafikte tartıştığı adamı tek tokatla öldürdü
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart - 3.Sayfa
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıMehmet Yarba:

Ani öfkeyle harekete geçmemek gerekir ! Anı öfkeyle hareket etmenin sonu pişmanlıktır.

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Haber YorumlarıYorumcu00 Vatandaş:

kadınlar da başladı yol kavgasına

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Haber YorumlarıSamo Kapan:

Cay sinir yapar

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Haber Yorumlarıülker kaya:

Yuhh. Her şeyi geçin , bu yaşta birine nasıl el kaldırdılar.

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Haber YorumlarıNur:

60 yaşındaki adama tokat atıyorsan, adam gibi konuşmak yerine adamı öldürdüysen cezanı çekeceksin!!!

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