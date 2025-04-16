Sırrı Süreyya Önder'in ameliyatı sona erdi! İşte hastaneden yapılan ilk açıklama

Sırrı Süreyya Önder 12 saatlik ameliyattan çıktı! İşte son durumu
Selahattin Demirtaş: Sırrı Bey son cezaevi ziyaretinde aniden fenalaştı

Demirtaş'tan olay mektup: Son cezaevi ziyaretinde kalbini tuttu...
Fidan Gül'ün kapısını polislere açan Miniç: Destek için oradaydım

Gözaltı için gelen polislere kapıyı açan isim kendini böyle savundu
Şoke eden olay! Süper Lig'in eski gol kralı Aaron Boupendza 11. kattan düşerek hayatını kaybetti

Süper Lig'in eski yıldızı 11. kattan düşerek hayatını kaybetti

Trafik Tartışması Büyüdü: Sürücü Yol Ortasında Kamyona Saldırdı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Konak ilçesinde, korna ve selektörle yol istemesi üzerine bir sürücü kamyonun yanına gelerek saldırdı. Olay esnasında kamyon sürücüsü tarafından kaydedilen görüntüler sonrasında polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Yol ortasında aracından indi, arkasındaki araca saldırdı

İZMİR - İzmir'in Konak ilçesinde, kendisine korna çalıp selektör yaparak yol istediği öne sürülen kamyon sürücüsüne sinirlenen bir sürücü, yol ortasında aracından inerek araca saldırdı. Meydana gelen anlar kamyon sürücüsü tarafından görüntülendi.

Olay sabah saatlerinde Mürselpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Trafikte seyreden iki sürücü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Kendisinden korna ve selektörle yol istediği öne sürülen kamyon sürücüsüne sinirlenen sürücü ve araçtaki diğer kişi, otomobilden indi. 2 kişi daha sonra kamyonu yumruklamaya ve sürücüye küfür etmeye başladı. Kamyon sürücüsü ise o anları cep telefonu kamerasıyla videoya aldı ve oradan uzaklaştı.

Görüntülerin ardından yolda aracını durdurup arkasındaki kamyona saldıran 2 kişiyi yakalamak için polis ekipleri tarafından çalışma başlatıldığı öğrenildi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ İHSAN ÇİFTÇİ - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.