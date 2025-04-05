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"Abi dur" dedikçe vurdular! Polis şiddeti vatandaş kamerasında

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde trafik polislerinin "dur" ihtarına uymayan bir genç, kısa süren kovalamaca sonucu yakalandı. Gence polis ekiplerince uygulaman şiddet vatandaş kamerasına saniye saniye yansıdı. Olay sonrası polis memurları hakkında soruşturma başlatıldı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde rutin trafik kontrolü yapan polis ekipleri, M.A. yönetimindeki motosiklete "dur" ihtarında bulundu. Ancak sürücü ihtara uymayarak kaçmaya başladı. Polis ekipleriyle arasında kovalamaca yaşanan genç, kısa sürede yakalandı.

ACIMASIZCA DÖVDÜLER

Yapılan kontrollerde gencin ehliyetsiz olduğu öğrenildi. Polis ekiplerine, ehliyetsiz olduğu için kaçtığını söyleyen genç, gözaltına alındığı sırada darp edildi. Polislerin uyguladığı şiddet, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerin sosyal medyada hızla yayılması üzerine polis memurları hakkında soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (9)

Haber YorumlarıKUZEY TEKİNOĞLU :

Ellerine sağlık .. Polis dur diyince duracaksın.. şiddete evet ..

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Haber YorumlarıTeymur:

az bile yapmışlar sen itliği kopukluğu yap bedel ödemeye gelince masum grnc rolüne soyun...kaçarken düşünecektin.

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Haber YorumlarıDoğrucu davut:

Hayırlı olsun, atıldınız ??

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Haber YorumlarıEkSeS:

Polisin DUR ikazına uymadığı için, ateş etme yetkisine ne oldu? bilerek duymuyorsa aracına ate? edip durdursun .. Polis haklıyken , haksız duruma duruma düştü !

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Haber YorumlarıSami İşgören:

sonuçta sen trafik polisisin bu ne biçim şiddet kardeşim.asayiş değilsin, terörle mücadele değilsin, neyi ispat ettin sen şimdi?adam abi vurma dedikçe neyi ispatladın?inşaallah meslekten atılırsın.sana yakışmıyor o ünüforma.

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Haber Yorumlarıkadirozerr:

egitimsizler

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Haber YorumlarıAkay Köşdere:

şahsi kanaatim Burada iki tane sorun var Birincisi Polis Dur dediğinde durmayan vatandaş yani suçlu vatandaş ikincisi vatandaş her ne kadar suçlu olsa da ona dersini sahada vermeye çalışan polis ancak ikisinin de topladığımızda iki Sorun da aslında ortak bir dertten çıkıyor hukukun ceza mekanizmasında yetersizliği Böylece herhangi bir hukuki yaptırımdan korkmayan vatandaş ve bu sebeple cezayı mahkeme salonunda değil sahada vermeye çalışan polis...

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Haber Yorumlarıaliteke31:

yetti artık polis de bıktı iti ile biti ile uğraşmaktan azıcık adam olun be

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Haber YorumlarıBy_ Aslan:

hak etmiş demekki dur diyecekse duracaksın. kim bilir ne suç işledi. bu olayı çekip medyaya verenler hakkında suç duyurusunda bulunulmalı

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