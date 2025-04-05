"Abi dur" dedikçe vurdular! Polis şiddeti vatandaş kamerasında
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde trafik polislerinin "dur" ihtarına uymayan bir genç, kısa süren kovalamaca sonucu yakalandı. Gence polis ekiplerince uygulaman şiddet vatandaş kamerasına saniye saniye yansıdı. Olay sonrası polis memurları hakkında soruşturma başlatıldı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde rutin trafik kontrolü yapan polis ekipleri, M.A. yönetimindeki motosiklete "dur" ihtarında bulundu. Ancak sürücü ihtara uymayarak kaçmaya başladı. Polis ekipleriyle arasında kovalamaca yaşanan genç, kısa sürede yakalandı.
ACIMASIZCA DÖVDÜLER
Yapılan kontrollerde gencin ehliyetsiz olduğu öğrenildi. Polis ekiplerine, ehliyetsiz olduğu için kaçtığını söyleyen genç, gözaltına alındığı sırada darp edildi. Polislerin uyguladığı şiddet, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerin sosyal medyada hızla yayılması üzerine polis memurları hakkında soruşturma başlatıldı.