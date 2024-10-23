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Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Karakol Komutanı Son Yolculuğuna Uğurlandı

Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Karakol Komutanı Son Yolculuğuna Uğurlandı
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Afyonkarahisar'da geçirdiği trafik kazası sonrası hastanede hayatını kaybeden karakol komutanı Ali Durgut, düzenlenen askeri törenle memleketi Konya'nın Akşehir ilçesine gönderildi. Törene Vali, Jandarma Komutanı ve diğer protokol üyeleri katıldı.

Afyonkarahisar'da senelik izin dönüşü geçirdiği trafik kazası sonrası kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren karakol komutanı düzenlenen askeri törenin ardından son yolculuğuna uğurlanmak üzere memleketi olan Konya'nın Akşehir ilçesine gönderildi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı bahçesinde düzenlenen törene Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, İl Jandarma Komutanı Tolga Yağan, İl Emniyet Müdürü Mahmut Ay ve protokol üyeleri katıldı.

Törende konuşan İl Jandarma Komutanı Tolga Yağan, "Mesleğimizin acı gerçeklerinden bir tanesinde yine baş başayız. Gerek yaptığımız riskli ve zor görevler, gerekse de Ali kardeşimizin başına geldiği gibi çok çeşitli başta trafik olmak üzere çok çeşitli kazalar sonucu yitirdiğimiz bir çok arkadaşımız oluyor. Bunun tabi acısına katlanmak kolay bir şey değil, bizler açısından. Bunca yıllık meslek hayatımda inanın hatırlamıyorum bu kaçıncı saymak mümkün değil bir al bayrağa sarılı tapudun başında toplanmış bir kardeşimizi daha bir vatan evladını daha uğurluyoruz." dedi.

Albay Yağan'ın konuşması sonrasında Ali Durgut'un özgeçmişi okunurken bir imam hatip tarafından ise dua edildi. Düzenlenen tören sonrasında Durgut'un naşı memleketi Konya'nın Akşehir ilçesine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma 3-sayfa Akşehir trafik Yaşam Tören Konya

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