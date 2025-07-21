Trafik kavgasında beklenmedik son: Cüsseli saldırgan iki kez yere yığıldı

Trafik kavgasında beklenmedik son: Cüsseli saldırgan iki kez yere yığıldı
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Trafik kavgasında beklenmedik son: Cüsseli saldırgan iki kez yere yığıldı
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Brezilya'da gerçekleşen bir trafik kavgası sosyal medyanın gündemine oturdu. Yenilgiyi hazmedemeyen Cüsseli saldırgan beklenmedik bir şekilde iki kez yere yığıldı.

Brezilya'da meydana gelen trafik kavgasının görüntüleri dikkat çekti. Cüsseli bir saldırgan beklenmedik bir şekilde 2 kez yere serildi.

Trafik kavgasında beklenmedik son: Cüsseli saldırgan iki kez yere yığıldı

Kameralara yansıyan görüntülerde cüsseli bir adamın bir sürücüye saldırdığı anlar yer aldı. İlk hamlede yere yığılan saldırgan, yenilgiyi hazmedemeyince yerden kalkarak bir hamle daha yaptı. Bu sefer sinirden araca zarar vermeye çalışan cüsseli saldırgan ikinci kez yere serildi. Film sahnesini aratmayan görüntüler binlerce takipçi tarafından tıklandı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, tarafları ayırmakta zorlanırken görgü tanıkları ise sürücünün kendini savunmaktan başka seçeneği olmadığını ifade etti.

Kaynak: Haberler.com / Esra Açıkyıldız - 3.Sayfa
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