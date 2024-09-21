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Trabzon'da Şiddetli Yağışlar Sonrası Sel ve Heyelan: Kayıp Şahsı Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Trabzon'da Şiddetli Yağışlar Sonrası Sel ve Heyelan: Kayıp Şahsı Arama Çalışmaları Devam Ediyor
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Trabzon'un Yomra, Arsin, Araklı ve Sürmene ilçelerinde etkili olan şiddetli yağışlar sel, su baskınları ve heyelanlara neden oldu. Sürmene ilçesinde bir kişi kayboldu, arama çalışmaları devam ediyor.

Trabzon'da dün etkili olan şiddetli yağışlar Yomra, Arsin, Araklı ve Sürmene ilçelerinde sel, su baskınları ve heyelanlara neden olurken, Sürmene ilçesinde selde kaybolan şahıstan dünden bu yana haber alınamıyor. AFAD ekipleri kayıp şahsı hem sahil boyunca hem de mahalledeki dere boyunca arıyor.

Dün saat 16.30 itibariyle Trabzon'un Yomra, Arsin, Araklı ve Sürmene ilçelerine metrekareye 100 kilogramın üzerinde yağış düştü. Arsin ilçesinin Yolüstü mahallesinde bir çocuk yaşanan heyelan sonrası İtfaiye ekipleri tarafından yaralı olarak kurtarıldı.

Sürmene ilçesinin Çavuşlu mahallesinde ise Ali Kemal Demir isimli işitme engelli bir vatandaş dün ikindi namazı sonrasında camiden çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Kayıp şahsı arama çalışmaları dün

akşam ve bugün günün ilk ışıkları ile başlarken, arama çalışmalarına başta AFAD ekipleri olmak üzere onlarca ekip katılıyor. Demir'i arama çalışmaları hem sahil boyunca hem de dere boyunca sürüyor. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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