Trabzon'da Kardeş Kavgası Kanlı Bitti

Trabzon'un Yomra ilçesinde iki kardeş arasında çıkan kavgada bir kişi kardeşini ve yengesini silahla vurarak öldürdü. Olayın sebebi yol ve araç park etme meselesi.

Trabzon'un Yomra ilçesinde iki kardeş arasında yol ve araç park etme meselesi yüzünden çıkan kavgada bir kişi kardeşini ve yengesini silahla vurarak öldürdü.

Olay ilçenin Kayabaşı mahallesi Soğuksu Küme Evleri mevkiinde yaşandı. Azmi Iğcı, bu sabah bir süredir arasında sorun olan kardeşi Osman Iğcı ile yol ve araç park etme meselesi nedeniyle tartıştı. Çıkan tartışmada Azmi Iğcı kardeşi Osman Iğcı ve yengesi Necla Iğcı'yı silahla vurarak olay yerinden kaçtı. Karı koca olay yerinde hayatını kaybederken, silah sesini duyan yakınları jandarma ekiplerine haber verdi. Kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı. - TRABZON