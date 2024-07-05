Oğlunun kullandığı çim biçme makinesi sonu oldu! Ayağı kesilen 72 yaşındaki kadın can verdi
Trabzon'da meydana gelen feci olayda 72 yaşındaki kadının bacağı, oğlunun kullandığı motorlu çim biçme makinesine temas etti. Bacağından ağır yaralanan kadın, olay yerinde yapılan ilk müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Trabzon'un Sürmene ilçesinde 54 yaşındaki oğlu Kamil Kumaş'ın kullandığı motorlu çim biçme makinesinin teması ile bacağından yaralanan 72 yaşındaki Saniye Kumaş hayatını kaybetti.
OT BİÇMEK İÇİN BAHÇEYE GİTMİŞLERDİ
Olay, ilçeye bağlı Ormansever Mahallesi'nde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Saniye Kumaş, ot biçmek için oğlu Kamil Kumaş ile bahçeye gitti.
MAKİNE, YAŞLI KADININ AYAĞINI KESTİ
Kamil Kumaş'ın kullandığı motorlu çim biçme makinesinin temasıyla Saniye Kumaş, bacağından yaralandı. Kadına oğlu ilk müdahalede bulunurken, 112'den de yardım istedi.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine adrese giden sağlık ekiplerinin yapığı müdahaleye rağmen Kumaş hayatını kaybetti. Cenaze, ambulansla adli tıp kurumuna kaldırıldı.
YANLIŞLIKLA ANNE KATİLİ OLAN EVLAT GÖZALTINDA
Kazanın sorumlusu olan Kamil Kumaş, gözaltına alındı. Feci olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor