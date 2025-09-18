Haberler

Trabzon'da Alışveriş Merkezinde Yangın Çıktı

Güncelleme:
Trabzon'un Akçaabat ilçesindeki Deppo isimli alışveriş merkezinin depo kısmında sabah saatlerinde çıkan yangın nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşım kontrollü olarak veriliyor. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Trabzon'un Akçaabat ilçesinin Darıca mahallesinde Deppo' isimli alışveriş merkezinde yangın çıktı. Yoğun duman kütlesinin oluştuğu yangın nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşım tek şeritten kontrollü olarak veriliyor.

Alınan bilgiye göre, sabah saat 08.15 sıralarında Darıca mahallesindeki 'Deppo' isimli alışveriş merkezinin depo kısmında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle yoğun siyah dumanlar gökyüzünü kaplarken, yangına Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşım tek şeritten kontrollü olarak verilirken, yangın söndürme çalışmaları sürüyor. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
